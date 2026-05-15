लाल सिर और लंबी चाल वाला ‘सारस’ क्यों है यूपी की शान?

Uttar Pradesh State Bird: हमारा उत्तर प्रदेश सिर्फ अपनी संस्कृति, खानपान और राजनीति से ही नहीं जाना जाता.. यहां की प्रकृति भी देशभर में अलग पहचान रखती है. यूपी की इसी खास पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा है ‘सारस’. लंबी-लंबी टांगें, लाल सिर और शांत स्वभाव वाला यह पक्षी यूपी का राजकीय पक्षी भी है. गांवों के खेतों, तालाबों और दलदली इलाकों में इसे आसानी से देखा जा सकता है. सारस को प्रेम, वफादारी और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है. सारस की खासियतों को देखते हुए साल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस को राज्य पक्षी घोषित किया था. सरकार के इस फैसले के बाद यह पक्षी यूपी की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन गया. इस पक्षी एक और खास बात है, यह दुनिया में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे लंबा माना जाता है. ऊंचाई की बात करें तो यह इंसान से भी ऊंचा हो सकता है. यही कारण है कि इसे देखने वाले लोग पहली नजर में ही इससे प्यार करने लगते हैं.

प्यार और साथ निभाने की मिसाल

सारस को लेकर दिलचस्प बात यह है कि यह जोड़े में अन्य पक्षियों की तुलना में सबसे अलग और प्यार से रहता है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सारस जीवनभर एक ही साथी के साथ रहता है. अगर जोड़ी का एक साथी बिछड़ जाए तो दूसरा लंबे समय तक दुख में रहता है. यही वजह है कि भारतीय समाज में सारस को प्रेम और वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है. ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर कहते हैं कि सारस की जोड़ी इंसानों को भी रिश्तों की अहमियत का पाठ पढ़ाती है. खेतों में साथ-साथ चलते और उड़ते हुए सारस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. यही कारण है कि इस पक्षी के प्रति लोगों में भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है.

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यूपी में सबसे ज्यादा क्यों दिखता है सारस?

भारत में सारस की सबसे बड़ी आबादी यूपी में रहती है. एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 13 हजार से लेकर 20 हजार तक सारस मौजूद हैं. यही वजह है कि यूपी को सारस का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है. इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा और आसपास के कई जिलों में बड़ी संख्या में सारस देखे जाते हैं. यहां के दलदली इलाके, तालाब और धान के खेत इनके लिए आदर्श वातावरण वाली जगह होते हैं. बारिश के मौसम में तो इनकी मौजूदगी और ज्यादा बढ़ जाती है. विशेषज्ञों की मानें तो सारस को ऐसे इलाके पसंद आते हैं जहां पानी और हरियाली दोनों मौजूद हों. गांवों के तालाब और खेत इनके जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं.

बढ़ते खतरे से बढ़ी चिंता

यूपी की शान कहे जाने वाले सारस के सामने खतरे भी बड़े हैं. तेजी से खत्म हो रहे वेटलैंड्स, कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल और शहरीकरण इस पक्षी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. खेती में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन कई बार इनके खाने और हेल्थ पर जानलेवा असर डालते हैं. वहीं तालाबों और दलदली जमीनों के खत्म होने से इनके रहने की जगह भी लगातार कम होती जा रही है. इन खतरों को देखते हुए वन विभाग और पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं सारस संरक्षण पर विशेष फोकस कर रहीं हैं.

संरक्षण के लिए चल रहे अभियान

उत्तर प्रदेश में सारस को बचाने के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है. वन विभाग गांवों में जागरूकता अभियान चला रहा है. जिससे लोग सारस और उसके घोंसलों को नुकसान न पहुंचाएं. कई जगहों पर स्थानीय लोग भी सारस की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर वेटलैंड्स को बचाया जाए और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम किया जाए तो सारस की संख्या और बढ़ सकती है.

यूपी की भावनात्मक पहचान

सारस आज सिर्फ एक जीव नहीं है, यह यूपी की संस्कृति, प्रकृति और भावनाओं से जुड़ा प्रतीक बन चुका है. गांवों की सुबह में खेतों के बीच खड़े सारस का दृश्य लोगों को प्रकृति के और करीब ले जाता है. सारस को बचाना सिर्फ पर्यावरण की जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की सबसे खूबसूरत धरोहर को सुरक्षित रखने जैसा है.