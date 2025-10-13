Advertisement
वे बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान..प्रयागराज के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना से की दुआ

Prayagraj News: प्रयागराज के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद जी महाराज के  बेहतर स्वास्थ्य को लेकर मदीना में दुआ की है. इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. जिसमें उसके हाथ में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर नजर आ रही है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:58 PM IST
Muslim youth prayed for Premanand Maharaj (मो. गुफरान): प्रयागराज के मुस्लिम युवक ने मदीना से संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की. युवक का नाम-सूफियान इलाहाबादी है. सूफियान उमरा करने मदीना गया है. सूफियान ने एक मिनट 20 सेकंड का वीडियो अपने इंस्टग्राम पर शेयर किया है वीडियो में पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही है. सूफियान के हाथ में मोबाइल है. इसमें प्रेमानंद की तस्वीर दिख रही है.

'दुआ करता हूं जल्द ठीक हो जाएं'
इसमें सूफियान कह रहा है- ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान मैं इस समय खिजरा में था. मुझे मालूम चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है. मैं यहां से दुआ करता हूं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. ये बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं.

'हम महाराज जी के लिए दुआ करते'
आगे सूफियान कहता है कि हम उस प्रयागराज से हैं, जहां गंगा-जमुना तहजीब है और अभी हम मदीना में मौजूद हैं. जहां हर मैल बह जाती है. इंसान तो इंसान क्या हिन्दू क्या मुसलमान. हम मदीने शहर से हिन्दू भाई के लिए दुआ करते हैं. न हिन्दू न मुसलमान केवल नेक इंसान होना चाहिए. हम महाराज जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए.

रुकी थी पदयात्रा
बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अटकलबाजी हो रही है. हालांकि आश्रम में उनके अनुयायियों की मानें तो महाराज जी का स्वास्थ्य स्थिर है और इसमें सुधार हो रहा है. 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई थी. वह सुबह भक्तों के साथ एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं. सीमित दर्शन देने के साथ वह शिष्यों से मिल रहे हैं.

