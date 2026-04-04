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सीमा हैदर ने छठवें बेटे का रखा ऐसा नाम कि हर तरफ हो रही चर्चा, पाकिस्तान से आए बच्चों के बाद अब गूंजा 'भारत'!

Seema Haider Son Name: सीमा हैदर ने फरवरी महीने में अपने छठवें बच्चे को जन्म दिया था. अब नोएडा के रबूपुरा स्थित घर पर बच्चे का नामकरण किया गया है. सीमा हैदर के बेटे के नाम की खूब चर्चा हो रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:23 PM IST
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Seema Haider and Sachin Meena
Seema Haider and Sachin Meena

Seema Haider Son Name: पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर ने फरवरी में छठवें बच्चे को जन्म दिया. अब नोएडा के रबूपुरा स्थित घर में बच्चे का नामकरण किया गया. सीमा हैदर और सचिन मीणा ने अपने छठवें बच्चे का नाम 'भारत' रखा है. इस दौरान सीमा हैदर के घर में संगीत समारोह का भी आयोजन किया गया. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.  

सीमा हैदर और सचिन का हुआ दूसरा बच्चा 
बता दें कि 18 फरवरी को सीमा हैदर ने एक बेटे का जन्म दिया था. इसके बाद सीमा हैदर ने अब अपने छठवें बच्चे का नामकरण भी कर दिया है. सीमा और सचिन ने अपने बेटे का नाम 'भारत' रखा है. इससे पहले सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया था. सीमा और सचिन से दो बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी. वहीं, सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने साथ चार बच्चों को लेकर भारत आई थी. 

पंडित जी के कहने पर रखा नाम 
सीमा हैदर ने बताया कि पंडित जी ने बेटे का नाम 'भ' अक्षर से रखने को कहा था. इस पर सीमा हैदर ने कहा कि पंडित जी के कहने के बाद हम लोगों ने काफी दिन तक विचार किया. इसके बाद बेटे का नाम 'भारत' रखने का फैसला किया. सीमा हैदर ने कहा कि 'भारत' से सुंदर नाम कोई हो ही नहीं सकता है. इससे पहले सीमा हैदर ने अपनी बेटी का नाम मीरा रखा था. 

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पाकिस्तान से भारत आईं 
गौरतलब है कि सीमा हैदर का पाकिस्तान के रहने वाले गुलाम हैदर के साथ 2014 में निकाह हुआ था. इस बीच सीमा हैदर को पबजी गेम खेलते हुए नोएडा के सचिन से प्यार हो गया. सचिन के प्यार में सीमा अपने चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई. 10 मार्च 2023 को नेपाल में सीमा और सचिन ने एक मंदिर में धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली थी. तब से सीमा सचिन के साथ रबूपुरा में ही रह रही है. 

यूट्यूब पर 2 मिलियन फॉलोअर्स
सीमा हैदर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. कई मौकों पर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ चुकी हैं. सीमा हैदर का अपना यूट्यूब चैनल भी है. इसमें करीब 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. 

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