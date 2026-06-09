इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा. पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. यह पूरा मामला लोनार कोतवाली क्षेत्र के लोनार कस्बे का है, जहां कोतवाली से करीब 100 मीटर दूरी पर स्थित मोबाइल टावर पर अचानक एक युवती चढ़ गई.