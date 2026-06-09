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हरदोई में 'शोले' का उल्टा क्लाइमेक्स! इस बार वीरू नहीं, प्रेमी की शादी कहीं और तय होने से नाराज 'बसंती' 180 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई

Hardoi News: हरदोई के लोनार क्षेत्र में प्रेमी की शादी तय होने से नाराज प्रेमिका करीब 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती और फिर पांच साल के कथित प्रेम संबंध के टूटने से आहत प्रेमिका ने जोरदार हंगामा कर दिया. इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 09, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:40 AM IST
हरदोई में 'शोले' का उल्टा क्लाइमेक्स! इस बार वीरू नहीं, प्रेमी की शादी कहीं और तय होने से नाराज 'बसंती' 180 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई
Image Credit: Hardoi News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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