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10 बार इंटरव्यू और 14 साल की तपस्या... सुल्तानपुर के छोटे से गांव का लड़का बना अफसर

Abhishek Singh biography: सुल्तानपुर के रहने वाले अभिषेक सिंह की संघर्ष की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. छोटे से गांव का बेटा न केवल अपने जनपद बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 31, 2026, 11:04 PM IST
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Forest Officer Abhishek Singh
Forest Officer Abhishek Singh

Success Story: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और खुद पर भरोसा हो, तो कामयाबी एक न एक दिन कदम चूम ही लेती है. इस कहावत को सच कर दिखाया है सुल्तानपुर के अभिषेक सिंह. लंबे संघर्ष, अटूट धैर्य और कड़ी मेहनत के दम पर अभिषेक ने अफसर बनने का सपना पूरा किया है. आइए जानते हैं वन अफसर बने अभिषेक सिंह की संघर्ष की कहानी.... 

सुल्तानपुर के लाल का कमाल 
सुल्तानपुर जिले के तहसील लम्भुआ के चौकिया गांव के रहने वाले अभिषेक सिंह बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे. उच्च शिक्षा के लिए अभिषेक संगमनगरी प्रयागराज आ गए. यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. अभिषेक ने बीएड और एमपीए (लोक प्रशासन) के साथ-साथ मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में MA की उपाधि हासिल की. उन्होंने लोक प्रशासन और इतिहास जैसे दो अलग-अलग विषयों में UGC NET की परीक्षा भी उत्तीर्ण की. 

कई महत्वपूर्ण पदों पर हुआ चयन 
अभिषेक इलाहाबाद यूनि​वर्सिटी के सर गंगा नाथ झा छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की. इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे. अभिषेक ने अपनी काबिलियत के दम पर कई सरकारी पदों पर चयन पाया. शुरुआत में उनका चयन प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर हुआ. जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान विषय के सहायक शिक्षक बनने के बाद भी अभिषेक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. इसके बाद उनका चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी (RO) के पद पर हो गया. 

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सहायक शिक्षक से रेंज वन अधिकारी बनने तक का सफर 
सचिवालय के नियुक्ति विभाग में 'प्रभारी अनुभाग अधिकारी' में सेवाएं दीं. अभिषेक की यह सफलता रातों-रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे 14 साल की लंबी तपस्या है. साल 2011 से लेकर 2024 तक अभिषेक ने लगातार UP PCS की मुख्य परीक्षा (Mains) लिखी. इस दौरान उन्होंने कुल 10 बार साक्षात्कार का सामना किया, जिसमें 2 बार ACF/RFO के इंटरव्यू भी शामिल थे. इसके अलावा, उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC (सिविल सेवा) की 5 बार मुख्य परीक्षा भी दी. इस लंबे दौर में कई बार असफलताएं भी हाथ लगीं, लेकिन अभिषेक ने कभी हार नहीं मानी. आखिरकार, UPPCS 2019 परीक्षा के माध्यम से उनका चयन रेंज वन अधिकारी (RFO) के पद पर हुआ. वर्तमान में सीतापुर के लहरपुर में रेंज वन अधिकारी पद पर तैनात हैं. 

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