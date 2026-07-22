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3 सगी बहनों ने एक ही युवक से रचाई शादी! अमरोहा में कैमरामैन पर आया दिल, सात फेरे लेकर सबको चौंकाया

Amroha News: अमरोहा में तीन सगी बहनें कंटेंट क्रिएटर थीं. तीनों ने अपने ही कैमरामैन को दिल दे बैठा. अब एक ही युवक से तीनों बहनों ने शादी कर सबको चौंका दिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 22, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:34 PM IST
3 सगी बहनों ने एक ही युवक से रचाई शादी! अमरोहा में कैमरामैन पर आया दिल, सात फेरे लेकर सबको चौंकाया
Image Credit: जी न्यूज संवाददाता

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