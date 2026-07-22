3 सगी बहनों ने एक ही युवक से रचाई शादी! अमरोहा में कैमरामैन पर आया दिल, सात फेरे लेकर सबको चौंकाया

विनीत अग्रवाल/अमरोहा: अमरोहा जनपद के हसनपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन सगी बहनों से एक युवक ने शादी कर ली है. बताया जा रहा है कि ये युवक विकास उर्फ विक्कू और तीनों युवतियां यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं, और यह एक साथ वीडियो बनाते थे. एक साथ वीडियो बनाते हुए इन तीनों बहनों ने अपना दिल अपने ही कैमरामैन को दे दिया. इसके बाद तीनों बहनों ने बचपन से एक साथ रहने का वादा पूरा करते हुए विकास उर्फ विक्कू के साथ शादी कर ली. इसका वीडियो वायरल होने के बाद यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.