3 सगी बहनों ने एक ही युवक से रचाई शादी! अमरोहा में कैमरामैन पर आया दिल, सात फेरे लेकर सबको चौंकाया

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विनीत अग्रवाल/अमरोहा: अमरोहा जनपद के हसनपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन सगी बहनों से एक युवक ने शादी कर ली है. बताया जा रहा है कि ये युवक विकास उर्फ विक्कू और तीनों युवतियां यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं, और यह एक साथ वीडियो बनाते थे. एक साथ वीडियो बनाते हुए इन तीनों बहनों ने अपना दिल अपने ही कैमरामैन को दे दिया. इसके बाद तीनों बहनों ने बचपन से एक साथ रहने का वादा पूरा करते हुए विकास उर्फ विक्कू के साथ शादी कर ली. इसका वीडियो वायरल होने के बाद यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.
कैमरामैन से कर ली शादी
अमरोहा जनपद के हसनपुर में तीन सगी बहनों ने अपने ही कैमरामैन के साथ शादी कर ली. इसके बाद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जानकारी के मुताबिक, विकास उर्फ विक्कू तीन युवतियों के साथ सात फेरे लेते और उनकी मांग में सिंदूर भरते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तीनों युवतियां सगी बहनें हैं और बचपन से साथ रहने की इच्छा के चलते उन्होंने एक ही युवक से विवाह किया है.
तीनों बहनें कंटेंट क्रिएटर
बताया जा रहा है कि विकास उर्फ विक्कू और तीनों युवतियां यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं. वीडियो में चारों विवाह के बाद एक साथ नजर आते हैं और शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए हसनपुर से भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी के घर भी पहुंचते दिखाई देते हैं. हालांकि, वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. शादी करने वाले चारों ने वीडियो बनाकर साफ संदेश दिया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया.
साथ रहने की कसम खाई थी
वहीं, तीनों बहनों को कहना है कि हमने बचपन से ही एक साथ रहने की कसम खाई थी और हम अलग नहीं रह सकते. इसलिए हमने विकास उर्फ बिक्कू के साथ शादी की है और सब एक साथ रहेंगे समाज क्या सोचता है इसकी हमें परवाह नहीं है क्योंकि और राजा दशरथ के भी तीन रानियां थी, तो हमने शादी करके क्या गलत कर दिया.