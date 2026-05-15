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ODOP में चमका यूपी का स्वाद! ‘दाल बाफला’ को मिली राज्य कैबिनेट की मंजूरी, अब इस जिले की पहचान बनेगा ये देसी जायका

Jhansi News: बुंदेलखंड की पारंपरिक स्वाद विरासत अब राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रही है. प्रदेश सरकार ने  'एक जिला एक व्यंजन'  योजना के तहत झांसी की मशहूर 'बालूशाही' के साथ ‘दाल बाफला’ को भी शामिल कर लिया है.  आइए जानते हैं  ‘दाल बाफला’ के बारे में...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 15, 2026, 04:04 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Jhansi News: झांसी की मिट्टी में बसने वाला पारंपरिक स्वाद अब नई उड़ान भरने जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक व्यंजन' योजना के तहत झांसी की मशहूर बालूशाही के साथ दाल बाफला को भी शामिल कर लिया है. इस फैसले से न सिर्फ स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान मिलेगी,  इतना ही नहीं कारीगरों और उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. 

बता दें कि अब सरकार अब दाल बाफला और बालूशाही से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण देगी, ताकि उनकी कला को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके और उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी. योजना का उद्देश्य इन पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है.

स्वाद के साथ संस्कृति की भी पहचान
दाल बाफला बुंदेलखंड का बेहद लोकप्रिय और पारंपरिक व्यंजन माना जाता है. यह दाल बाटी का नरम और खास रूप है. गेहूं के आटे से बने बाफलों को पहले उबाला जाता है और फिर धीमी आंच पर सेंका जाता है, जिससे वे बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम बनते हैं. इन्हें पंचमेल दाल, देसी घी, लहसुन की चटनी और सलाद के साथ परोसा जाता है.

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ऐसे तैयार होता है स्वादिष्ट दाल बाफला
दाल बाफला बनाने के लिए गेहूं के आटे में सूजी, देसी घी, अजवाइन, हल्दी, बेकिंग सोडा और नमक मिलाकर सख्त आटा गूंथा जाता है. फिर इसकी लोइयां बनाकर पहले उबाला जाता है और बाद में तंदूर या कड़ाही में सुनहरा होने तक सेंका जाता है. आखिर में इन्हें देसी घी में डुबोकर परोसा जाता है. यही तरीका इसे खास स्वाद और नरम बनावट देता है.

सरकार करेगी गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर काम
योजना के तहत दाल बाफला और बालूशाही की गुणवत्ता सुधारने के लिए एफएसएसएआई, सीएफटीआरआई और एनआईएफटीईएम जैसी संस्थाओं की सहायता ली जाएगी.  इनके लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैन्युअल तैयार किया जाएगा.   ताकि स्वाद और गुणवत्ता एक जैसी बनी रहे.  इतना ही नहीं पैकेजिंग, ब्रांडिंग, टेस्टिंग और शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर भी विशेष काम किया जाएगा. 

कारीगरों और युवाओं को मिलेगा फायदा
इस संबंध में झांसी के उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि  ओडीओसी योजना से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. इस पहल से झांसी के पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिलने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी तैयार होंगे.

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