Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3052940
Zee UP-UttarakhandInteresting news

यूपी के स्कूलों में बड़ा बदलाव, कम होगा बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम, देश-दुनिया और समाज से होगा जुड़ाव

UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब प्रार्थना सभा के बाद छात्रों को अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है. इस पहल का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर कर देश-दुनिया की जानकारी से जोड़ना है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

UP News: यूपी की कक्षाओं में अब सुबह की प्रार्थना के बाद एक नई शुरुआत होने जा रही है. जहां पहले बच्चे सिर्फ प्रार्थना के बाद अपनी-अपनी कक्षाओं में चले जाते थे, अब उन्हें अखबार पढ़कर सुनाना होगा. सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसका मकसद बच्चों को मोबाइल की स्क्रीन से निकालकर देश-दुनिया, विज्ञान, संस्कृति और समाज से जोड़ना है. मानो शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन के पन्नों में भी बसने जा रही हो.

भाषा, शब्दकोश और सामान्य ज्ञान में सुधार
अखबार पढ़ने की आदत से बच्चों के शब्दकोश, भाषा अभिव्यक्ति और सामान्य ज्ञान में सुधार होगा. ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की जानकारी सीमित न रहे, इसी उद्देश्य से समाचार, नए शब्दों का अर्थ और सरल विश्लेषण कराया जाएगा. इससे बोलने, लिखने और तर्क क्षमता में संतुलित विकास होगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यवहारिक ज्ञान की तैयारी
सरकार का मानना है कि किताबों के अलावा वास्तविक घटनाओं से जुड़ाव छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेगा. विज्ञान, संस्कृति, इतिहास, पर्यावरण और खेल जैसे विषयों की जानकारी बढ़ेगी. इससे छात्रों में समझ, याददाश्त और बहस-चर्चा में भाग लेने का आत्मविश्वास भी विकसित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्क्रैपबुक, कटिंग व ग्रुप डिस्कशन अनिवार्य
बता दें कि 6 से 12 तक छात्रों को अखबार की महत्वपूर्ण खबरों की कटिंग रखने, स्क्रैपबुक बनाने, संपादकीय लेखों पर सप्ताहिक चर्चा और समाचारों का विश्लेषण करना होगा. इससे छात्रों में पढ़ने, समझने और विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित होगी. 

शनिवार को क्विज, पहेली और समाचार आधारित गतिविधियां
शिक्षा विभाग ने शनिवार या सप्ताह के किसी दिन सुडोकू, वर्ग पहेली, क्विज जैसी गतिविधियाँ कराने के निर्देश दिए हैं. इससे छात्रों की तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और सीखने में रुचि बढ़ेगी. रोचक गतिविधियों से सीखना खेल जैसा आनंदप्रद और प्रभावी बनेगा.

स्थानीय समस्याओं और जागरूक नागरिकता की शिक्षा
अखबारों में छपी स्थानीय खबरें और विकास कार्य पढ़कर छात्र अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं समझेंगे. इससे उनमें सामाजिक जुड़ाव, जिम्मेदारी और नागरिकता का भाव विकसित होगा.  

और पढे़ं: काशी विश्‍वनाथ मंदिर का बड़ा फैसला, स्पर्श दर्शन बंद पर लगी रोक    

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

TAGS

UP News

Trending news

dehradun news
अंकिता हत्याकांड पर अश्लील पोस्ट! उर्मिला सनावर, पूर्व MLA सुरेश के खिलाफ मुकदमा
aligarh news
'दही वाली गली' में मिलती है लाजवाब गजक, इस जिले की 'सर्दी की मिठाई' का स्वाद विदेश त
Varanasi News
काशी विश्‍वनाथ मंदिर का बड़ा फैसला, स्पर्श दर्शन बंद पर लगी रोक
dehradun news
मनरेगा पर सियासी घमासान, हरीश रावत का योजना को कमजोर करने का आरोप, बीजेपी का पलटवार
Unnao rape case
उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के जमानत के खिलाफ SC में याचिका दायर
Uttarakhand news
जंगली जानवरों के हमले से दहशत, कई लोगों की मौत, स्कूल जाने से डर रहे बच्चे
UP Encounter
मेरठ से मथुरा तक पुलिस-बदमाशों के बीच ठायं-ठायं, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार
Hardoi Accident
हरदोई में कोहरे का कहर! दिल्ली–हरदोई रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 5 की हालत गंभीर
aligarh news
स्कूल जाने के लिए तैयार था बच्चा, नगर निगम ने बाहर से सील किया घर, अंदर फंसा परिवार
Lucknow news
बस चालकों का अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य, कोहरे में स्पीड लिमिट भी तय, गाइडलाइंस जारी