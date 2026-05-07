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पेठा से पेड़ा तक… यूपी के आधे से ज्यादे जिले मिठाईयों के लिए प्रसिद्ध, जानें ODOC में टॉप 10 जिले कौन से

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन’ (ODOC) पहल अब प्रदेश के पारंपरिक स्वाद को नई पहचान देने जा रही है. खास बात यह है कि पूरी तरह शाकाहारी इस मेनू में 45% से ज्यादा हिस्सेदारी मिठाइयों की है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 01:35 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

UP News: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक स्वादों के लिए भी नई पहचान बनाने जा रहा है. प्रदेश सरकार की ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन’ (ODOC) पहल को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. खास बात यह है कि पूरी तरह शाकाहारी इस मेनू में 45 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी मिठाइयों की है, जो यूपी की मिठास भरी विरासत को दर्शाती है.

आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, मेरठ की गजक, लखनऊ का मलाई मक्खन और वाराणसी की तिरंगा बर्फी जैसे मशहूर स्वाद अब सिर्फ स्थानीय पहचान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पहुंचाने की तैयारी है. अयोध्या की खुरचन पेड़ा-जलेबी, बागपत का घेवर, ललितपुर का हलवा और कुशीनगर का लाल खुरमा जैसे पारंपरिक व्यंजन भी इस सूची में खास जगह बना चुके हैं.

सिर्फ मिठाइयां ही नहीं, यूपी का स्ट्रीट फूड भी इस पहल का बड़ा हिस्सा बना है. प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी के समोसे, लखनऊ और कानपुर की चाट, झांसी का दाल बाफला, गाजियाबाद की सोया चाप और फतेहपुर की बेड़मी पूरी जैसे स्वाद अब प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे हैं.

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जिलेवार स्वाद की खास झलक
आगरा – पेठा, गजक, पराठा
मथुरा – पेड़ा, छप्पन भोग, रबड़ी
अयोध्या – कचौड़ी, कुल्हड़ दही-जलेबी
बरेली – सेवइयां, चाट, छोले-भटूरे, बर्फी
गोरखपुर – लिट्टी-चोखा, गार्लिक छोले समोसा,  बर्फी
झांसी – दाल बाफला, बालूशाही
कानपुर – समोसा, लड्डू, मलाईयो
लखनऊ – रेवड़ी, चाट, मलाई मक्खन
मेरठ – रेवड़ी, गजक, नानखटाई
रायबरेली-मसाला

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक इस सूची को तैयार करने में जिला उद्योग केंद्रों, स्थानीय प्रशासन और विश्वविद्यालयों की मदद ली गई. व्यंजनों का चयन उनकी लोकप्रियता, इतिहास और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है.

सरकार का मानना है कि यह पहल सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हजारों छोटे कारोबारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए रोजगार का नया रास्ता भी खोलेगी. पारंपरिक व्यंजनों को बेहतर पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि यूपी का स्वाद देश-दुनिया तक पहुंच सके. 

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