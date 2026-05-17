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ऑटो चलाया, पुलिस वाले से थप्पड़ खाया... ड्राइवर से कैबिनेट मंत्री तक का सफर, ओम प्रकाश राजभर सुनाया किस्सा

OP Rajbhar Biography: योगी के मंत्री ने बताया कि कैसे टीआई के दो थप्पड़ों ने उनके भीतर राजनीति में आगे बढ़ने की आग जगा दी. बाद में मंत्री बनकर उसी पुलिस अधिकारी के घर पहुंचकर किया सलाम. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 17, 2026, 10:04 PM IST
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OP Rajbhar Biography: कभी बनारस की सड़कों पर ऑटो चलाने वाले एक युवक को जिसे ओवरलोड सवारी बैठाने पर पुलिस अधिकारी ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया था. आज वही शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा और प्रदेश सरकार में मंत्री है. जी हां हम बात कर रहे हैं सुभासपा प्रमुख और यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर की. जिन्होंने अपने संघर्ष के दिनों का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. 

फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं मंत्री जी का संघर्ष 
ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि कैसे टीआई के दो थप्पड़ों ने उनके भीतर राजनीति में आगे बढ़ने की आग जगा दी. और फिर एक दिन वही युवक मंत्री बनकर उसी पुलिस अधिकारी के घर पहुंचा और सलाम कर कहा, अगर आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता, तो शायद मैं आज मंत्री नहीं बनता. संघर्ष, अपमान और फिर सफलता की बुलंदी ओमप्रकाश राजभर की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. 

ओम प्रकाश राजभर ने सुनाया संघर्ष का किस्सा 
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने संबोधन में बताया कि जब वे बनारस में पढ़ाई करते थे, तब रात में ऑटो रिक्शा चलाकर अपना खर्च निकालते थे. दिन में पढ़ाई और रात में मेहनत करते थे. यही उनकी जिंदगी थी. उन्होंने बताया कि एक दिन अंधरापुल इलाके में वे ऑटो चला रहे थे. तीन सवारी की जगह पांच सवारी बैठा ली थी, तभी तिराहे पर एक टीआई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके. 

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दो थप्पड़ ने मंत्री बनाया 
कुछ दूर जाने के बाद पुलिस अधिकारी ने पकड़ लिया और दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए. राजभर के मुताबिक, उस दिन उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा था कि मेरी मजबूरी है, इसलिए ऑटो चला रहा हूं. इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया. हालांकि बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन उस घटना ने ओम प्रकाश राजभर के भीतर सबकुछ बदल दिया. उन्होंने कहा कि उसी दिन मन में ठान लिया था कि आज इन्होंने मारा है, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग सलाम करेंगे. 

थप्पड़ मारने वाले टीआई के घर पहुंचे, सलाम किया
ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि बाद में उनकी मुलाकात बहुजन राजनीति के बड़े नेता कांशीराम से हुई. जिन्होंने उन्हें राजनीतिक सोच और संघर्ष का रास्ता दिखाया. इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम बन गए. साल 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने तो उन्होंने बनारस के जिलाधिकारी से उस टीआई के बारे में जानकारी निकलवाई. पता चला कि वह पुलिस अधिकारी इलाहाबाद के रहने वाले थे और रिटायर हो चुके थे. राजभर खुद उनके घर पहुंचे. उन्हें सलाम किया और कहा ​कि अगर आपने मुझे दो थप्पड़ नहीं मारा होता, तो शायद मैं आज मंत्री नहीं बनता. 

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