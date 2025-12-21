मॉल में सिंदूर की एक चुटकी, तालियों के बीच बंधा रिश्ता! गाजियाबाद की ‘अनूठी शादी’ बनी चर्चा का विषय

Ghaziabad News/Vaibhav Sharma: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला और भावनाओं से भरा मामला सामने आया है, जहां मॉल में एक युवक ने सरेआम युवती को प्रपोज किया और फिर उसी जगह सिंदूर भरकर व मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर ली. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां की है ये वीडिया?

ये वीडियो राजनगर स्थित गौर सेंट्रल मॉल की बताई जा रही है. बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक मॉल के अंदर घुटनों के बल बैठकर पहले युवती को प्रपोज करता है. कुछ ही पलों बाद वह युवती की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है. इस दौरान मॉल में मौजूद लोगों की भारी भीड़ इस नजारे की गवाह बनी. कोई तालियां बजाता नजर आया तो कोई मोबाइल में इस पल को कैद करता दिखा.

मॉल की ऊपरी मंजिल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मॉल की ऊपरी मंजिल से रिकॉर्ड किया गया है, जो अब अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि युवक और युवती की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है और न ही यह साफ हो सका है कि दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे या यह कोई अचानक लिया गया फैसला था.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. X (पूर्व ट्विटर) पर वीडियो साझा करते हुए पवन कुमार शर्मा ने लिखा कि गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल में युवक ने पहले युवती को प्रपोज किया, फिर उसकी मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया… खैर, ऐसे वीडियो अक्सर दिल जला देते हैं.

शादी जैसी पवित्र परंपरा का मजाक

वहीं एक यूजर ने समर्थन में लिखा कि अगर दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे शादी जैसी पवित्र परंपरा का मजाक बता रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां प्यार, परंपरा और समाज तीनों पर बहस छिड़ गई है.