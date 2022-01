IPL 2022 में खेलने वाली Lucknow की नई टीम को मिला यह धांसू नाम

लखनऊ. आईपीएल 2022 (IPL 2022) में यूपी की राजधानी लखनऊ की नई टीम के नाम को लेकर उत्तर प्रदेश वासियों की जिज्ञासा का समाधान अब हो गया है. खुद इस टीम के फ्रेंचाइजी ऑनर संजीव गोयनका (Sanjeev Goenka) ने इसके नए नाम का एलान किया. लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम 'लखनऊ सुपर जायंट्स' (Lucknow Super Giants) रखा गया है. यह नाम भी इस प्रदेश के वासियों और लखनऊ की नई टीम के फैन्स के द्वारा ही रखा गया है. फ्रेंचाइजी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक प्रतियोगिता 'नाम कमाओ कांटेस्ट' चलाते हुए प्रशंसकों से ही टीम के नाम सुझाने के लिए कहा था. इस बारे में हरेक दिन अलग अलग नामों के सुझाव आ रहे थे. उन्हीं नामों में से सबसे ज्यादा पसंद किए गए नाम 'लखनऊ सुपर जायंट्स' पर आखिरकार सर्वसम्मति बनी है. जिन फैन्स के सुझावों को मानते हुए लखनऊ आइपीएल टीम को यह नया नाम 'लखनऊ सुपर जायंट्स' (Lucknow Super Giants) दिया गया है, उनके नामों को भी फ्रेंचाइजी की सोशल मीडिया टीम जल्द ही घोषित करेगी.

