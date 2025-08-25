जौनपुर में जलकुंभी बनी काल, सई नदी में 11 भैंसों की सांसें थमीं, पानी में डूबे किसान के 10 लाख रुपये

Jaunpur News: जौनपुर में पानी पीने के लिए सई नदी में उतरी 11 भैंसों की डूबकर मौत हो गई. गांव के लोगों ने अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. गांव वालों का कहना है कि पहले भी जलकुंभी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन नहीं चेता.
Trending Photos
अजीत सिंह/जौनपुर: जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के पुराना शाही पुल के पास सई नदी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नदी में जलकुंभी के फैलाव और नदी की जल धारा को रोक दिया है. दलदल जैसी स्थिति बनने से 11 भैंसों की मौत हो गई. सभी भैंस पानी पीने के लिए सई नदी में उतरी थी. वहीं, दुर्गंध के चलते गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है.
पानी पीने उतरी थी भैंसें
जानकारी के मुताबिक, एक किसान अपनी भैंसों को चराने ले गया था. भैंसें पानी पीने के लिए नदी में उतरीं और तैरते हुए जलकुंभियों की ओर पहुंच गईं. दलदल में फंसने के कारण एक-एक कर 11 भैंसें धंस गईं और उनकी मौत हो गई. घटना को 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन मृत भैंसों को अब तक नदी से बाहर नहीं निकाला गया है. शवों से तेज दुर्गंध उठने लगी है, जिससे आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जलकुंभियों की सफाई के लिए पहले ही प्रशासन से शिकायत की गई थी, लेकिन लापरवाही बरती गई.
अफसरों पर लापरवाही का आरोप
किसान ने बताया कि उसकी भैंसों की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक थी. परिवार की आजीविका इन्हीं पर निर्भर थी. अब उसका रोजगार छिन गया है, जिससे परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. किसान ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मृत भैंसों को जल्द से जल्द नदी से बाहर निकालने की मांग की है. प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और जलकुंभियों की सफाई का प्रयास किया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो सकी है. लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो दुर्गंध के चलते उनका जीना मुश्किल हो जाएगा.
यह भी पढ़ें : UP Accident: मऊ में तेज रफ़्तार इनोवा डंपर में घुसी, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पत्नी की मौत
यह भी पढ़ें : Azamgarh News: आजमगढ़ में सुबह-सुबह एनकाउंटर, एक लाख का इनामी शंकर कनौजिया का काम तमाम