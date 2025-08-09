Jaunpur News: जौनपुर में 5 हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा, बाग में आम बीनने के विवाद में हुई थी हत्या

जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 15 साल पुराने एक हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 30,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला साल 2010 का है. जहां एक गांव में महज आम बीनने के मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा हत्या तक जा पहुंचा था. करीब 15 साल के इंतजार के बाद दोषियों को सजा हुई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी.एन. पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया.

क्या है पूरा मामला?

मामला जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के बिलवना खुर्द गांव का है. यहां के निवासी राजकुमार ने 28 जून 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि उनकी बेटी बगीचे में आम बीनने गई थी, तभी पड़ोसी तूफानी, राय साहब, लाल साहब, कलंदर, रविंद्र सिकंदर, शेर बहादुर और अशोक ने गाली-गलौज कर उसे वहां से भगा दिया. राजकुमार इस घटना की शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंचे तो सभी ने लाठी, डंडा, सरिया और असलहों से हमला कर दिया.

कोर्ट सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हमले से बचने के लिए राजकुमार अपने घर की ओर भागे, लेकिन बीच-बचाव करने आए उनके पिता पन्नालाल, रमेश और तारा देवी को भी बुरी तरह पीटा गया. पन्नालाल को सिर में गंभीर चोट लगी, जिन्हें बीएचयू वाराणसी में भर्ती कराया गया, जहां 2 जुलाई 2010 को उनकी मौत हो गई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव की पैरवी और गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तूफानी, कलंदर, अशोक, शेर बहादुर और सिकंदर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और ₹30,500 अर्थदंड से दंडित किया.

