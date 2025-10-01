जौनपुर में सुहागरात के चंद घंटों बाद ही 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, 24 घंटे पहले रचाई थी दूसरी शादी

Jaunpur News (अजीत सिंह): यूपी के जौनपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने सामने आया है. जहां गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में हुई एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. गांव के 75 वर्षीय संगरू राम ने दूसरी शादी की थी, लेकिन सुहागरात के कुछ ही घंटों बाद उनकी अचानक मौत हो गई.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, संगरू राम की पहली पत्नी का निधन एक साल पहले हो चुका था. संतानहीन होने के कारण वे अकेले ही खेती-बाड़ी कर अपना जीवन गुजार रहे थे. हाल ही में उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की 35 वर्षीय मनभावती से कोर्ट मैरिज कर मंदिर में विधि-विधान से शादी की. मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी और उसके पहले पति से तीन बच्चे हैं. शादी के बाद दोनों ने पूरी रात बातें कीं. अगले ही दिन सुबह अचानक संगरू राम की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

गांव में फैली सनसनी

इस घटना ने गांव में सनसनी फैला दी है. संगरू राम के भतीजों ने अंतिम संस्कार रोक दिया है. उनका कहना है कि वे दिल्ली से लौटने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे. परिवारजन इस घटना को संदिग्ध मान रहे हैं और अब देखना यह है कि क्या पुलिस इसमें जांच और पोस्टमार्टम कराती है या नहीं. फिलहाल, पूरे गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जौनपुर निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल, लगाए ये आरोप

जौनपुर में तीन बच्‍चों का शव म‍िला, हाथ-पांव बंधे बोरी में डेड बॉडी म‍िलने से मचा हड़कंप