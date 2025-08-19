Jaunpur News: जौनपुर में थाना अध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मी निलंबित, जन्माष्टमी पर अश्लील डांस मामले में गिरी गाज
Jaunpur News: जौनपुर में थाना अध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मी निलंबित, जन्माष्टमी पर अश्लील डांस मामले में गिरी गाज

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में जन्माष्टमी पर  थाने में अश्लील डांस को लेकर 8 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है.  इससे पहले पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:06 PM IST
जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्माष्टमी के अवसर पर बदलापुर कोतवाली परिसर में हुए डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. अशोभनीय गीत पर नृत्य का मामला सामने आने पर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था.

जांच में 8 पुलिसकर्मी हुए निलंबित
जांच आगे बढ़ने पर मंगलवार को दो उपनिरीक्षकों समेत कुल आठ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद पूरे थाने में अफरा-तफरी का माहौल है. मामले पर एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अश्लील डांस का वीडियो हुआ था वायरल
गौरतलब है कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर कोतवाली परिसर में अश्लील गीत “मुझे नौलखा मंगा दे ओ सैंया दीवाने” पर नृत्य किया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद से यह मामला जिलेभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

एसपी ग्रामीण का क्या कहना?
घटना की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद जांच की गई तो इस मामले में दो उप निरीक्षक समेत 8 लोग दोषी पाते हुए यह कार्रवाई की गई है. जन्माष्टमी के अवसर पर इस तरह के अश्लील गाना बजाना कतई बर्दाश्त नहीं है. यह अशोभनीय इस तरह नर्तकियों द्वारा अश्लील डांस करना ठीक नहीं है और इस मामले में और भी जांच की जा रही है जो भी दोषी पाए जाएंगे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

UP Accident: जौनपुर मे ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर, लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने किया कई लोगों को घायल

 

jaunpur news

