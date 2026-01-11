Advertisement
Ghazipur News: जेल के अंदर पहुंचने से पहले बाबूलाल ने दिया चकमा, शातिर बदमाश की फरारी से पुलिस महकमे में हड़कंप, तलाश में जुटी

Ghazipur Crime: गाजीपुर में पुलिस अभिरक्षा में शातिर बदमाश बाबूलाल मौर्य फरार हो गया. यह घटना तब हुई जब उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जिला जेल ले जाया जा रहा था.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:37 AM IST
Ghazipur News
Ghazipur News

आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर: गाजीपुर जिले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई, जब एक शातिर बदमाश बाबूलाल मौर्य पुलिस अभिरक्षा से भाग गया.  यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब कोर्ट में पेशी के बाद उसे जिला जेल ले जाया जा रहा था. बाबूलाल की फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जिलेभर में उसकी तलाश शुरू कर दी गई है.

पढ़िए पूरा मामला
गाजीपुर में गुरुवार की देर शाम चोरी व लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाश को पकड़ कर मरदह थाने की पुलिस को हवाले किया था.  मामले में शनिवार को मरदह थाने की पुलिस ने दोनों बदमाशो को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला जेल में दाखिल करने के लिए लेकर आई थी. लेकिन जेल गेट के पास से ही बदमाश बाबू लाल मौर्या पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया जबकि उसका दूसरा साथी पुनीत राय को पुलिस ने जेल में दाखिल करा दिया. वहीं जेल में दाखिल होने से पहले शातिर बदमाश बाबूलाल मौर्या के फरार होने ने पुलिस महकमे में हाडकंप मचा हुआ है.  फिलहाल बदमाश बाबूलाल के फरार होने की पुष्टि सीओ कासिमाबाद अनुभव राजर्षि ने की है.

घेराबंदी कर पकड़ा गया था बाबूलाल और साथी
जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव के पास चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल दो शातिर बदमाशों को ग्रामीणों और पुलिस की सतर्कता से पकड़ लिया गया था. दरअसल, कासिमाबाद थाना क्षेत्र के वेदबिहारी–भड़सर मार्ग पर गुरुवार की शाम चौरा गांव निवासी राजन वाराणसी से दवा कराकर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनका बैग छीनने का प्रयास किया, और मौके से फरार हो गए.  पीड़ित की सूचना पर पृथ्वीपुर गांव के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया और मरदह पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर 32 बोर का रिवाल्वर, चोरी की तीन मोटरसाइकिलें, दो मोबाइल फोन और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए. 

जेल ले जाते समय दिया पुलिस को चकमा
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाबूलाल मौर्य उर्फ लालबाबू, निवासी बंका थाना कासिमाबाद और पुनीत राय, निवासी शेरपुर कला थाना भांवरकोल के रूप में हुई थी. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बाबूलाल मौर्य पर पहले से 7 और पुनीत राय पर दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. शनिवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन पेशी के बाद जिला जेल ले जाते समय जेल गेट के पास से बाबूलाल मौर्य मौके का फायदा उठाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. 

तलाश के लिए टीमें गठित 
मामले में सीओ कासिमाबाद अनुभव राजर्षि बताया कि पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त बाबूलाल मौर्य के खिलाफ फरारी का एक और मुकदमा दर्ज कर तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस अभिरक्षा से आरोपी का फरार होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.  फिलहाल पुलिस की कई टीमें फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई हैं. उक्त कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई हेतू रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है.

