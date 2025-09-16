जौनपुर में जमीन कब्जाने को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व तहसीलदार समेत 18 पर मुकदमा, तीन गिरफ्तार

जौनपुर/अजीत सिंह: जौनपुर जिले में बदलापुर क्षेत्र के कुशहां गांव में भूमि कब्जाने की कोशिश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. न्यायालय के आदेश पर सिंगरामऊ थाना पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार राकेश कुमार सहित 18 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

पीडित का क्या आरोप

पीड़िता सोम्मारी ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन (आराजी नंबर-216 क, रकबा 0.0820 हेक्टेयर) पर कब्जे के लिए फर्जी बैनामा तैयार कराया गया. 13 जनवरी 2025 को कुछ लोग जबरन जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और विरोध करने पर उसे धमकी दी गई. आरोपितों ने तत्कालीन तहसीलदार राकेश कुमार का आदेश दिखाकर दबाव बनाने की भी कोशिश की.

जांच में हुआ खुलासा

जांच में सामने आया कि जिस 1980 के बैनामे का हवाला दिया जा रहा था, वह फर्जी निकला. दरअसल, उस समय केवल 1000 वर्ग फीट भूमि का बैनामा हुआ था, जबकि पूरी जमीन पर दावा जताया गया.

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

लंबे समय तक थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर काटने के बाद अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने अब तक देवेंद्र उर्फ धर्मेंद्र उर्फ पप्पू, बृजेश और छट्ठू लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. विवेचक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

वहीं बदलापुर थाना क्षेत्र में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही और अनियमितता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां तैनात चौकीदार अमरजीत गौतम का मरीजों का इलाज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि चौकीदार न केवल प्लास्टर और टांके लगाता है, बल्कि मामूली ऑपरेशन तक कर डालता है. यही नहीं, इलाज के नाम पर मरीजों से पैसों की मांग भी करता है और पैसे न देने पर अभद्र व्यवहार करता है.

