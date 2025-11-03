जौनुपर के नामी अस्पताल पर चला चाबुक, NOC में खामियां और बेसमेंट में अवैध संचालन के बाद सील

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर के चर्चित दीर्घायु गैस्ट्रो लीवर केयर सेंटर पर जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. सिटी मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह के नेतृत्व में सीएमओ डॉ. लक्ष्मी सिंह, सीएफओ और डीआई सहित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल की बिल्डिंग, लाइसेंस, संचालन प्रणाली, सुरक्षा मानकों और स्टाफ व्यवहार से जुड़ी कई गड़बड़ियां पाईं. इन गंभीर खामियों के आधार पर प्रशासन ने अस्पताल को बंद करने का आदेश जारी किया है और प्रवेश द्वार पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

जांच में यह तथ्य सामने आया कि अस्पताल को केवल दो मंज़िला भवन संचालन की एनओसी प्राप्त थी, जबकि अस्पताल चार मंज़िला इमारत के रूप में संचालित किया जा रहा था. यह भवन निर्माण और स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है. प्रशासन के अनुसार, ऊपरी मंज़िलों पर मरीजों को रखना सीधे उनकी जान जोखिम में डालना है.

फायर एनओसी में खामियां और बेसमेंट में अवैध संचालन

टीम को फायर डिपार्टमेंट की एनओसी में भी गंभीर त्रुटियां मिलीं. बचाव मार्गों में रुकावट, फायर सुरक्षा उपकरणों की कमी और आपातकालीन निकास मार्ग की अनुपलब्धता जैसे मामले उभरकर सामने आए। इसके अलावा अस्पताल का बेसमेंट, जिसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, उसमें अवैध रूप से वार्ड और मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही थी. यह स्थिति किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बड़े हादसे की आशंका को बढ़ाती है.

स्टाफ पर दुर्व्यवहार के आरोप

निरीक्षण के दौरान मरीजों और परिजनों से शिकायत मिली कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी और डॉक्टर अभद्र व्यवहार करते हैं. उपचार के नाम पर मरीजों से अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायतें भी मिलीं. प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को 4 अक्टूबर तक सभी मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. इसके बाद अस्पताल के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा.अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जन सुरक्षा से समझौता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं

