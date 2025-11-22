Advertisement
जौनपुर में फेंसेडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री पर एक्शन, दवा कारोबारियों में मचा हड़ंकप

जौनपुर जिले में शासन के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद जिले में बड़े पैमाने पर कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है. जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा 12 मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:44 AM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में शासन के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद जिले में बड़े पैमाने पर कोडिन युक्त फेंसेडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है. जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा 12 मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है. इस कार्रवाई से दवा कारोबारियों में भारी हड़कंप मचा हुआ है.

42.45 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित सिरप बेचा गया
तहरीर में बताया गया है कि झारखंड के शैली ट्रेडर्स, हटिया रांची से प्रतिबंधित फेंसेडिल सिरप की बड़े पैमाने पर खेप मंगवाकर जौनपुर में अवैध बिक्री की गई. जांच में सामने आया कि जिले में लगभग 18.90 लाख बोतलें कोडिन युक्त फेंसेडिल सिरप की खरीद-बिक्री की गई, जिसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू 42.45 करोड़ रुपये है.

शासन की रोक के बावजूद सप्लाई और बिक्री जारी
औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत इस सिरप की खरीद-बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई थोक विक्रेताओं ने प्रतिबंधित सिरप की सप्लाई और बिक्री जारी रखी. जिन 12 दुकानदारों पर केस दर्ज तहरीर में जिन मेडिकल स्टोर्स एवं एजेंसियों को नामजद किया गया है, उनमें पूर्वांचल एसोसिएट, ढालगर टोला. जांच में एस.एन. मेडिकल एजेंसी और पूर्वांचल एसोसिएट के अंकित श्रीवास्तव की भूमिका सबसे प्रमुख बताई जा रही है.

लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू
जिला औषधि निरीक्षक ने बताया कि सभी दुकानदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. इसके साथ ही 12 फर्म का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि यह अवैध कारोबार जिले में नशे के नेटवर्क को बढ़ावा देने वाला गंभीर अपराध है और सभी संबंधितों के विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें - हत्या या आत्महत्या! जौनपुर जिला जेल में बंदी की मौत पर मचा बवाल, परिजनों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

 

