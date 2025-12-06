Advertisement
बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 23 साल पुराने शूटआउट केस में पूर्व सांसद की बढ़ी मुश्किलें

Dhananjay Singh News: हाईकोर्ट ने जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा कानूनी झटका दिया है. वाराणसी के चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट मामले में आरोपियों की बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:25 PM IST
Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 23 साल पुराने नदेसर ओपन शूटआउट केस में आरोपियों को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

क्या है पूरा मामला?
4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी. AK-47 जैसे हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे. इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर घायल हुए थे. यह वाराणसी का पहला “ओपन शूटआउट” मामला माना जाता है. इसके बाद धनंजय सिंह ने विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

ट्रायल कोर्ट का फैसला
29 अगस्त 2025 को वाराणसी के स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) ने साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया था. इसी आदेश को धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला की एकल बेंच ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध राज्य और समाज के खिलाफ माना जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं. असामाजिक गतिविधियों को रोकने का अधिकार केवल राज्य के पास है, व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति यह अधिकार नहीं रखता. ऐसे मामलों में व्यक्तिगत शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसकी अपील पोषणीय नहीं मानी जा सकती. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील खारिज कर दी. 

