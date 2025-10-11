Jaunpur News: अर्पिता बनीं 1 दिन की तहसीलदार, कुर्सी संभालते ही किए ताबड़तोड़ फैसले, मड़ियाहूं तहसील में संभाला कार्यभार

अजीत सिंह/जौनपुर: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति 5 के तहत मड़ियाहूं तहसील में मड़ियाहूं पीजी कॉलेज की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा अर्पिता तिवारी को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया.

अर्पिता ने संभाला कार्यभार

कार्यभार संभालते ही अर्पिता तिवारी ने सर्वप्रथम तहसील के राजस्व निरीक्षकों से परिचय प्राप्त किया और एग्री स्टैक की खसरा प्रविष्टियों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने मिसलेनियस कागजों पर हस्ताक्षर कर आदेश पारित किए और प्रशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया को बारीकी से समझा.

संबंधित लेखपाल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

इस दौरान तहसील के अधिवक्ता गुलाबचंद दुबे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण छात्रा तहसीलदार ने स्वयं किया. वहीं, ग्राम सभा सोईथा की निवासी उर्मिला और जगदेई ने मड़ियाहूं–जौनपुर मार्ग पर भूमि मुआवजा न मिलने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अर्पिता तिवारी ने संबंधित लेखपाल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

अर्पिता के पिता की ऑटो पार्ट्स की दुकान

मूल रूप से मड़ियाहूं तहसील के बारीगांव स्टेशन निवासी अर्पिता तिवारी के पिता रमेश चंद्र तिवारी भदोही जनपद के सुरियावां में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं. दो बहनों और एक भाई में अर्पिता दूसरे नंबर पर हैं. एक दिन की तहसीलदार के रूप में अर्पिता तिवारी के आत्मविश्वास और कार्यकुशलता की सभी ने सराहना की.

क्या कहा एक दिन की तहसीलदार ने..

अर्पिता ने कहा कि मुझे काफी प्रसन्नता हुई है. यूपी में महिलाएं सशक्त हो रही है. एक दिन की तहसीलदार बनने पर गर्व महसूस हो रहा है. महिलाओं के लिए कहा कि वो अपने आपको सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त करें. हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहीं. छात्रों के लिए कहा कि बहुत मेहनत करें और अपने गोल को अचीव करें.

