Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2956853
Zee UP-UttarakhandJaunpur

Jaunpur News: अर्पिता बनीं 1 दिन की तहसीलदार, कुर्सी संभालते ही किए ताबड़तोड़ फैसले, मड़ियाहूं तहसील में संभाला कार्यभार

Tehsildars For A Day: पीजी कॉलेज मड़ियाहूं की BA अंतिम वर्ष की छात्रा अर्पिता तिवारी को शुक्रवार को सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए तहसीलदार मड़ियाहूं का प्रभार दिया गया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur news
Jaunpur news

अजीत सिंह/जौनपुर: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति 5 के तहत मड़ियाहूं तहसील में मड़ियाहूं पीजी कॉलेज की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा अर्पिता तिवारी को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया.

अर्पिता ने संभाला कार्यभार
कार्यभार संभालते ही अर्पिता तिवारी ने सर्वप्रथम तहसील के राजस्व निरीक्षकों से परिचय प्राप्त किया और एग्री स्टैक की खसरा प्रविष्टियों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.  उन्होंने मिसलेनियस कागजों पर हस्ताक्षर कर आदेश पारित किए और प्रशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया को बारीकी से समझा.

संबंधित लेखपाल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश 
इस दौरान तहसील के अधिवक्ता गुलाबचंद दुबे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण छात्रा तहसीलदार ने स्वयं किया. वहीं, ग्राम सभा सोईथा की निवासी उर्मिला और जगदेई ने मड़ियाहूं–जौनपुर मार्ग पर भूमि मुआवजा न मिलने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अर्पिता तिवारी ने संबंधित लेखपाल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्पिता के पिता की ऑटो पार्ट्स की दुकान
मूल रूप से मड़ियाहूं तहसील के बारीगांव स्टेशन निवासी अर्पिता तिवारी के पिता रमेश चंद्र तिवारी भदोही जनपद के सुरियावां में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं. दो बहनों और एक भाई में अर्पिता दूसरे नंबर पर हैं. एक दिन की तहसीलदार के रूप में अर्पिता तिवारी के आत्मविश्वास और कार्यकुशलता की सभी ने सराहना की.

क्या कहा एक दिन की तहसीलदार ने..
अर्पिता ने कहा कि मुझे काफी प्रसन्नता हुई है. यूपी में महिलाएं सशक्त हो रही है. एक दिन की तहसीलदार बनने पर गर्व महसूस हो रहा है. महिलाओं के लिए कहा कि वो अपने आपको सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त करें. हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहीं. छात्रों के लिए कहा कि बहुत मेहनत करें और अपने गोल को अचीव करें.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

jaunpur newsJaunpur News TodayJaunpur News in Hindi

Trending news

jaunpur news
अर्पिता बनीं 1 दिन की तहसीलदार,कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले, संभाला कार्यभार
Lucknow news
जेपी जंयती आज,अखिलेश पर टिकी निगाहें, JPNIC के बाहर बैरिकेडिंग, रोकने की तैयारी पूरी
Bahraich news
घर में बारूद का जखीरा,भारी मात्रा में अवैध पटाखे और 5.5 लाख नकद, दो महिलाएं गिरफ्तार
weather in uttarakhand
पहाड़ी इलाकों में बादलों का डेरा! निकले गर्म कपड़े, इसी महीने फिर पलटी मारेगा मौसम!
jalaun news
रहस्यमयी बीमारी से दादा-पोती की मौत! जालौन में एक ही परिवार में बिगड़ी चार की तबीयत
Dhananjay Singh
पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली को म‍िली राहत, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया
Akhilesh Yadav
अखिलेश यादव का Facebook Account बंद, सपा नेताओं में दिखा आक्रोश
Karwa chauth 2025
यूपी में चांद का हुआ दीदार....इन शहरों में नजर आया करवाचौथ का चांद
Karva Chauth
आस्था की मिसाल, यूपी के इस जिले में कायम है सालों पुरानी करवा चौथ की अनूठी परंपरा
gonda news
27 फीसदी हिस्‍सा मिल्कमैन को दिया...संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार