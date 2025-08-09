Jaunpur News: जौनपुर में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा, PWD ने कागजों पर बना दी सड़क! जेई समेत तीन अधिकारियों पर एक्शन
Jaunpur News: जौनपुर में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा, PWD ने कागजों पर बना दी सड़क! जेई समेत तीन अधिकारियों पर एक्शन

Jaunpur News: जौनपुर में भ्रष्टाचार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 26.58 लाख रुपये का भुगतान उस सड़क के लिए कर दिया, जो जमीन पर बनी ही नहीं थी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 01:20 PM IST
जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भ्रष्टाचार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 26.58 लाख रुपये का भुगतान उस सड़क के लिए कर दिया, जो जमीन पर बनी ही नहीं थी. हैरानी की बात यह है कि जेई से लेकर एसडीओ तक ने इस सड़क का फर्जी निरीक्षण कर ओके की रिपोर्ट भी लगा दी. मामला तब सामने आया, जब सपा विधायक पंकज पटेल ने खुद इस खेल का पर्दाफाश किया.

सुजानगंज ब्लॉक का मामला
मामला मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सुजानगंज ब्लॉक का है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विधायक पंकज पटेल ने अपनी विधायक निधि से 2300 मीटर लंबे शिवरिहा संपर्क मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था. पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी देकर टेंडर जारी किया और कुछ दिनों बाद इस सड़क को “पूर्ण” दिखाकर ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया. विधायक पंकज पटेल का कहना है कि यह अकेला मामला नहीं है, जिले में 50 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो कागजों में बन चुकी हैं और उनका भुगतान भी हो चुका है.

शिकायत के बाद बनी रोड
लेकिन जब ग्रामीणों ने दोबारा विधायक से सड़क बनाने की मांग की, तो वे चौंक गए. मौके पर जाकर उन्होंने पाया कि सड़क तो शुरू ही नहीं हुई थी, मिट्टी तक नहीं पड़ी थी. इसके बाद विधायक ने प्रमुख सचिव को शिकायत दी और मौके पर हंगामा किया. शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी ने आनन-फानन में सड़क बनवाई.

डीएम का क्या कहना?
जब मीडिया ने इस मामले पर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी करोड़ों का काम करता है, ऐसे में “छोटी-मोटी गलतियां” हो जाती हैं. उन्होंने माना कि गलती हुई है और जेई समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस मुद्दे को तूल देकर सरकार की छवि खराब करना सही नहीं है. 

