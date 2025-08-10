Jaunpur News: हादसा या हत्या? जौनपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले दो युवकों के शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Jaunpur News: हादसा या हत्या? जौनपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले दो युवकों के शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर दो युवकों के शव मिले हैं, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाय है. दोनों चचेरे भाई थे. दोनों युवक घर से राखी बंधवाने के बाद घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 10, 2025, 12:54 PM IST
जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर दो युवकों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई. ये शव स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर मिले. मृतकों की पहचान गब्बर और चंदू सोनकर के रूप में हुई है, जो एक ही परिवार के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं. मौत की खबर मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाया. उनका कहना है कि शवों पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे साफ है कि यह रेल हादसा नहीं, बल्कि हत्या के बाद शवों को ट्रैक पर फेंका गया है. परिजनों का तर्क है कि अगर ट्रेन से कटने की घटना होती, तो शव की स्थिति अलग होती.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, दोनों युवक घर से राखी बंधवाने के बाद घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे. परिजनों का कहना है कि राखी के बाद किसी ने फोन कर उन्हें बुलाया था. घर से निकलते समय दोनों ने कहा था कि वे बाजार जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे. वहीं, दोनों युवकों के मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुए हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
रक्षाबंधन पर घर में खुशियों के बीच आई मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया. फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

;