जौनपुर में पंचायत भवन के ड्रम में मिला 4 साल के मासूम का शव, गांव में पसरा मातम

Jaunpur News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब पंचायत भवन में रखे एक ड्रम के अंदर चार वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगेरी गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, भगेरी गांव निवासी बृजेश यादव का चार वर्षीय पुत्र ओम यादव शुक्रवार दोपहर घर के पास खिलौनों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया. काफी देर तक बच्चे के न मिलने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. परिजनों द्वारा बताए गए संभावित स्थानों के साथ-साथ पंचायत भवन की भी तलाशी ली गई. अपराह्न जब पंचायत भवन में रखे एक ड्रम को खोला गया तो उसके अंदर मासूम ओम यादव का शव पाया गया.

पुलिस द्वारा बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्चा पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल के पास झांकते समय अनजाने में ड्रम में गिर गया होगा, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई.

हालांकि, मृतक बच्चे के दादा राजनाथ यादव ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शनिवार सुबह पुलिस को तहरीर सौंपी है. पुलिस ने पंचायत भवन को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. मासूम की मां फोटो देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं बच्चे के पिता बृजेश कुमार, जो गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते हैं, घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लिए रवाना हो चुके हैं. बृजेश के दो बेटे थे, जिनमें दिव्यांश जीवित है, जबकि ओम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

