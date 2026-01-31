Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3092632
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में पंचायत भवन के ड्रम में मिला 4 साल के मासूम का शव, गांव में पसरा मातम

Jaunpur News: जौनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर  गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पंचायत भवन में रखे एक ड्रम के अंदर चार वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jaunpur News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब पंचायत भवन में रखे एक ड्रम के अंदर चार वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगेरी गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के मुताबिक, भगेरी गांव निवासी बृजेश यादव का चार वर्षीय पुत्र ओम यादव शुक्रवार दोपहर घर के पास खिलौनों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया. काफी देर तक बच्चे के न मिलने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. परिजनों द्वारा बताए गए संभावित स्थानों के साथ-साथ पंचायत भवन की भी तलाशी ली गई. अपराह्न जब पंचायत भवन में रखे एक ड्रम को खोला गया तो उसके अंदर मासूम ओम यादव का शव पाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस द्वारा बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्चा पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल के पास झांकते समय अनजाने में ड्रम में गिर गया होगा, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई.

हालांकि, मृतक बच्चे के दादा राजनाथ यादव ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शनिवार सुबह पुलिस को तहरीर सौंपी है. पुलिस ने पंचायत भवन को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. मासूम की मां फोटो देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं बच्चे के पिता बृजेश कुमार, जो गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते हैं, घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लिए रवाना हो चुके हैं. बृजेश के दो बेटे थे, जिनमें दिव्यांश जीवित है, जबकि ओम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

और पढ़ें: 

खाने में देरी बना खूनी विवाद, ढाबे पर चलीं चाकू, गाजियाबाद में दो दोस्तों की दर्दनाक हत्या
 

TAGS

jaunpur news

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में पंचायत भवन के ड्रम में मिला 4 साल के मासूम का शव, गांव में पसरा मातम
Varanasi latest news
कफ सिरप के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई! वाराणसी में 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क
agra road accident
आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 5 की मौत
Ayodhya news
राम मंदिर निर्माण की बड़ी अपडेट, 1900 करोड़ खर्च, जानिए कब होगा काम पूरा
Kanpur News
अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे कानपुर, फूल-मालाओं से हुआ स्वागत, कह दी ये बड़ी बात...
Ghaziabad News
खाने में देरी बना खूनी विवाद, ढाबे पर चलीं चाकू, गाजियाबाद में दो दोस्तों की मौत
KGMU
हिंदुओं के तमाम देवता,मेरा सिर्फ अल्लाह,रमीज ऐसे करता था हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश
Hardoi News
गुब्बारा बना काल! खेल-खेल में चली गई मासूम की जान, सदमे में सिपाही का पूरा परिवार
UP BJP
यूपी BJP ने 5 फरवरी तक होल्ड किए जी रामजी अभियान समेत सभी कार्यक्रम,क्यों स्थगित हुए
UP SIR News
मतदाताओं के लिए जरूरी खबर, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज शाम 4 बजे तक आखिरी मौका