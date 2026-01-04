Advertisement
Jaunpur Bulldozer Action: रामपुर में गरजा 'बाबा का बुलडोजर', नेशनल हाईवे की जमीन से हटाया अवैध कब्जा, मकान ध्वस्त

Jaunpur Bulldozer Action: जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में 'पीला पंजा' चला है. यहां मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित भूमि पर बने एक मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करवा दिया है. इस कार्रवाई पर पीड़ित पक्ष ने प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:09 AM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

Jaunpur News/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को लेकर रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र के धनुहा कस्बे में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की अधिग्रहित भूमि पर बने एक मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया. 

सग्गीर अहमद का संगीन आरोप
यह कार्रवाई तहसील प्रशासन, नेशनल हाईवे प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में की गई. ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. बताया जा रहा है कि धनुहा निवासी सग्गीर अहमद का मकान नेशनल हाईवे की अधिग्रहित भूमि में आ रहा था. सग्गीर अहमद का कहना है कि उनकी जमीन और मकान का समुचित मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है. 

इसी को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, लोक निर्माण विभाग जौनपुर और नेशनल हाईवे प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है. 

5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में 5 जनवरी को सुनवाई प्रस्तावित बताई जा रही है. पीड़ित पक्ष की ओर से सग्गीर अहमद ने आरोप लगाया कि जब मुआवजे से संबंधित मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तब भी प्रशासन ने जबरन उनके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया. उनका कहना है कि यह कार्रवाई कोर्ट की प्रक्रिया की अवहेलना है. वहीं, प्रशासन का पक्ष इससे अलग है. 

क्या बोले उप जिलाधिकारी?
उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं नवीन कुमार ने बताया कि सग्गीर अहमद को कई बार नोटिस देकर मुआवजा लेने और भूमि खाली करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया. जमीन खाली न होने के कारण नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही थी. ऐसे में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि को खाली कराया गया.

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी
प्रशासन के अनुसार जौनपुर-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं निर्माण के लिए रामपुर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी. प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और अतिक्रमण हटाने के लिए समय-समय पर नोटिस भी जारी किए गए थे. कार्रवाई के समय उप जिलाधिकारी नवीन कुमार, तहसीलदार, नेशनल हाईवे के अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे. 

प्रशासन पूरी तरह सतर्क
इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. फिलहाल मुआवजे से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसे में आगे की कार्रवाई और राहत को लेकर अंतिम निर्णय अदालत के आदेश पर ही निर्भर करेगा.

