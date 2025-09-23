जौनपुर में गरजा बुलडोजर, 47 साल पुराने मुकदमे के बाद अतिक्रमण ध्वस्त, विरोध में महिलाओं का हंगामा

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में जलालपुर थाना क्षेत्र के परबगंज बाजार में 47 साल पुराने जमीन विवाद पर अदालत के आदेश पर सोमवार को अतिक्रमण हटवाया गया. इस दौरान महिलाओं ने जोरदार विरोध करते हुए सड़क पर लेटकर कार्यवाही रोकने की कोशिश की. इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर लाकर आत्मदाह की धमकी दी और अदालत के अमीन से हाथापाई भी की गई.

कोर्ट ने दिए थे कब्जा मुक्त कराने के निर्देश

जानकारी के अनुसार 1978 से चले आ रहे मुकदमे में 14 सितंबर 2023 को अदालत ने अरुण कुमार दुबे के पक्ष में फैसला सुनाया था. आदेश के बाद कब्जेदारों हरिदास, कामता, रामचंद्र, छोटेलाल और हरिलाल को नोटिस जारी किया गया, लेकिन जमीन खाली न करने पर न्यायालय ने पुलिस बल की मदद से कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए.

जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण

सोमवार को अदालत के अमीन सुनील कुमार सरोज और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चार जेसीबी लगाकर करीब साढ़े चार बिस्वा जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया. कार्रवाई के दौरान कब्जेदार पक्ष की महिलाओं ने सड़क पर लेटकर, आत्मदाह की कोशिश कर और छप्पर में आग लगाकर विरोध जताया. लगभग पांच घंटे चले हंगामे के बाद प्रशासन ने जमीन कब्जामुक्त कराकर वादी के सुपुर्द कर दी.

बरसठी क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट

वहीं, जौनपुर में बरसठी क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला को उसकी ननदों और उनके पतियों ने घर में घसीटकर पीटा. घटना के समय पीड़िता की मासूम बेटियां (5 व 3 वर्ष) रो-रोकर मां को बचाने की गुहार लगाती रहीं लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पीड़ित का क्या कहना?

बरसठी बाज़ार निवासी हिना मौर्या पत्नी राजकुमार मौर्या का कहना है कि उसका पति रोज़गार के सिलसिले में बाहर रहता है. 10 सितंबर को उसकी ननदें कंचन मौर्या (पत्नी धनीराम, निवासी देवनापुर भदोही) और रीता मौर्या (पत्नी अनिल मौर्या) अपने पतियों संग घर आईं और जमीन विवाद को लेकर हमला कर दिया. आरोप है कि चारों ने उसे घसीटकर जमीन पर पटक दिया और बुरी तरह पीटा, जिससे उसके कपड़े भी फट गए.

