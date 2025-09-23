जौनपुर में गरजा बुलडोजर, 47 साल पुराने मुकदमे के बाद अतिक्रमण ध्वस्त, विरोध में महिलाओं का हंगामा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933553
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में गरजा बुलडोजर, 47 साल पुराने मुकदमे के बाद अतिक्रमण ध्वस्त, विरोध में महिलाओं का हंगामा

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में करीब 47 साल पुराने जमीन विवाद को लेकर कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया. जिसके बाद जेसीबी से इसे कब्जा मुक्त कराया गया. इस दौरान विरोध भी देखने को मिला.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में जलालपुर थाना क्षेत्र के परबगंज बाजार में 47 साल पुराने जमीन विवाद पर अदालत के आदेश पर सोमवार को अतिक्रमण हटवाया गया. इस दौरान महिलाओं ने जोरदार विरोध करते हुए सड़क पर लेटकर कार्यवाही रोकने की कोशिश की. इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर लाकर आत्मदाह की धमकी दी और अदालत के अमीन से हाथापाई भी की गई.

कोर्ट ने दिए थे कब्जा मुक्त कराने के निर्देश
जानकारी के अनुसार 1978 से चले आ रहे मुकदमे में 14 सितंबर 2023 को अदालत ने अरुण कुमार दुबे के पक्ष में फैसला सुनाया था. आदेश के बाद कब्जेदारों हरिदास, कामता, रामचंद्र, छोटेलाल और हरिलाल को नोटिस जारी किया गया, लेकिन जमीन खाली न करने पर न्यायालय ने पुलिस बल की मदद से कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए.

जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण
सोमवार को अदालत के अमीन सुनील कुमार सरोज और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चार जेसीबी लगाकर करीब साढ़े चार बिस्वा जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया. कार्रवाई के दौरान कब्जेदार पक्ष की महिलाओं ने सड़क पर लेटकर, आत्मदाह की कोशिश कर और छप्पर में आग लगाकर विरोध जताया. लगभग पांच घंटे चले हंगामे के बाद प्रशासन ने जमीन कब्जामुक्त कराकर वादी के सुपुर्द कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

बरसठी क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट
वहीं, जौनपुर में बरसठी क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला को उसकी ननदों और उनके पतियों ने घर में घसीटकर पीटा. घटना के समय पीड़िता की मासूम बेटियां (5 व 3 वर्ष) रो-रोकर मां को बचाने की गुहार लगाती रहीं लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पीड़ित का क्या कहना?
बरसठी बाज़ार निवासी हिना मौर्या पत्नी राजकुमार मौर्या का कहना है कि उसका पति रोज़गार के सिलसिले में बाहर रहता है. 10 सितंबर को उसकी ननदें कंचन मौर्या (पत्नी धनीराम, निवासी देवनापुर भदोही) और रीता मौर्या (पत्नी अनिल मौर्या) अपने पतियों संग घर आईं और जमीन विवाद को लेकर हमला कर दिया. आरोप है कि चारों ने उसे घसीटकर जमीन पर पटक दिया और बुरी तरह पीटा, जिससे उसके कपड़े भी फट गए.

जौनपुर में नगर पालिका की बैठक में बवाल, अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

 

 

 

 

TAGS

jaunpur news

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में गरजा बुलडोजर, 47 साल पुराने केस के बाद अतिक्रमण ध्वस्त, महिलाओं का हंगामा
gonda news
यूपी के इस जिले में 600 से ज्यादा शिक्षकों की सैलरी पर संकट, अब तक नहीं किया ये काम
Ghaziabad Women Police Encounter
सॉरी मैम, अब नहीं..गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा
UP Politics
आजम खान की रिहाई और BSP में जाने की अटकलों पर अखिलेश का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
Sonbhadra News
सोनभद्र में 25-25 हजार के 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
UP Home Guard Vacancy 2025
UP होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव,शिक्षा,उम्र,फिजिकल के नियम कड़े,देखें डिटेल्स
Shardiya Navratri 2025
जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!
Gorakhpur Deepak murder case
गोरखपुर में दीपक हत्याकांड में एक्शन,पिपराईच थानेदार सस्पेंड,9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Aligarh road accident
अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 5 लोग जिंदा जले
Azam Khan out of jail
सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान! जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम,रुचि वीरा भी पहुंची
;