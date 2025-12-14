Advertisement
सुरक्षा की साजिश या सत्ता का छल? खुद के घर पर गोली चलवाने वाला चेयरमैन बेनकाब

 Jaunpur News:  जौनपुर में पुलिस ने नगर पंचायत के चेयरमैन के घर पर 10 महीने पहले हुई गोलीबारी का खुलासा किया है. अधिकारियों के अनुसार, चेयरमैन ने असलहा लाइसेंस या सुरक्षा पाने के लिए खुद ही अपने घर पर गोली चलवाई थी.  इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:27 PM IST
जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह :  यूपी के जौनपुर में पुलिस ने मछलीशहर नगर पंचायत के चेयरमैन संजय जायसवाल के घर पर 10 महीने पहले हुई गोलीबारी का खुलासा किया है. अधिकारियों के अनुसार, चेयरमैन ने असलहा लाइसेंस या सुरक्षा पाने के लिए खुद ही अपने घर पर गोली चलवाई थी.  इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला 
शनिवार को पुलिस लाइन में बताया कि मछलीशहर पुलिस और गामा टीम को शुक्रवार को सूचना मिली थी. इसके बाद जंघई के कोटिया पुलिया के पास से तीन वयस्क और एक बाल अपचारी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से चोरी की दो बाइक और एक पिस्टल  बरामद की गई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि 23 फरवरी 2025 को चेयरमैन के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना को हिमांशु मिश्रा और निर्देश सिंह ने अंजाम दिया था.

निर्देश सिंह के अनुसार, चेयरमैन ने नमन सिंह से संपर्क कर अपने घर पर गोली चलवाने के लिए कहा था. इसके बदले में उन्हें एक लाख रुपये देने का वादा किया गया था. नमन सिंह के आदेश पर निर्देश सिंह ने हिमांशु मिश्रा के साथ मिलकर चेयरमैन की योजना के तहत घर पर तीन गोलियां चलवाईं.

चेयरमैन की योजना के तहत घर पर तीन गोलियां चली 
निर्देश सिंह के अनुसार, चेयरमैन ने नमन सिंह से संपर्क कर अपने घर पर गोली चलवाने के लिए कहा था. इसके बदले में उन्हें एक लाख रुपये देने का वादा किया गया था. नमन सिंह के आदेश पर निर्देश सिंह ने हिमांशु मिश्रा के साथ मिलकर चेयरमैन की योजना के तहत घर पर तीन गोलियां चलवाईं. निर्देश सिंह ने यह भी बताया कि चेयरमैन और उनके भाई के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण चेयरमैन सुरक्षा या आर्म्स लाइसेंस चाहते थे.

