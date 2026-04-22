स्मार्ट मीटर या जनता पर बोझ? सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बिजली विभाग के खिलाफ गरजा विरोध

जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी चौराहे से हाइडिल कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया.

प्रदर्शन के दौरान डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता आर्थिक रूप से परेशान हो रही है. उन्होंने कहा कि एक तरफ लगातार बिजली कटौती से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रीपेड मीटरों के कारण बढ़े हुए बिलों का बोझ भी झेलना पड़ रहा है.

उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के बजाय नई-नई समस्याएं खड़ी की जा रही हैं. साथ ही मांग की कि वर्तमान मीटर व्यवस्था को यथावत रखा जाए और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

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वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में असंतोष और भय का माहौल है. सरकार द्वारा मीटर लगाने की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी मांग उठाई कि इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त बिल वापस किए जाएं. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अंत में राज्यपाल के नाम संबोधित पांच सूत्रीय मांगपत्र अधिशासी अभियंता को सौंपा गया.

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