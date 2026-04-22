Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188283
Zee UP-UttarakhandJaunpur

स्मार्ट मीटर या जनता पर बोझ? सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बिजली विभाग के खिलाफ गरजा विरोध

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के विरोध ने अब सियासी रंग ले लिया है. बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Congress workers protest on against smart meters
Congress workers protest on against smart meters

जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी चौराहे से हाइडिल कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया.

प्रदर्शन के दौरान डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता आर्थिक रूप से परेशान हो रही है. उन्होंने कहा कि एक तरफ लगातार बिजली कटौती से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रीपेड मीटरों के कारण बढ़े हुए बिलों का बोझ भी झेलना पड़ रहा है.

उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के बजाय नई-नई समस्याएं खड़ी की जा रही हैं. साथ ही मांग की कि वर्तमान मीटर व्यवस्था को यथावत रखा जाए और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में असंतोष और भय का माहौल है. सरकार द्वारा मीटर लगाने की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए. 

उन्होंने यह भी मांग उठाई कि इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त बिल वापस किए जाएं. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अंत में राज्यपाल के नाम संबोधित पांच सूत्रीय मांगपत्र अधिशासी अभियंता को सौंपा गया. 

और पढे़ं: 

स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द... सोनभद्र में बढ़े बिजली बिलों से भड़के लोग, कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

SDM कार्यालय पर वकीलों का धावा, जमकर की तोड़फोड़, एसपी कार्यालय का भी किया घेराव, जानें क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jaunpur news

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर मे ‘कूड़े के पहाड़’ से बना ईको पार्क,सीएम योगी देंगे 470 परियोजनाओं की सौगात
Sultanpur Latest News
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बना रणभूमि का रनवे: आसमान में गरजे फाइटर जेट!
mirzapur news
दूल्हा हुआ फरार, तो छोटे भाई ने लिए फेरे; लेकिन विदाई के लिए ससुर ने रख दी ये शर्त
up board result 2026 date time
यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म! 23 अप्रैल को जारी होंगे परीक्षा परिणाम
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, लूट का शातिर आरोपी पुलिस की गोली से घायल
Noida violence
नोएडा हिंसा जांच की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सामने आया खौफनाक साजिश का ये 'ब्लूप्रिंट'
Sambhal news
संभल: डिप्रेशन के चलते पूर्व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में राइफल से खुद को उड़ाया!
meerut blue drum case
सौरभ की हत्या के वक्त वो शिमला में थी- मेरठ की मुस्कान ने जज के सामने रखा अपना पक्ष
Lucknow news
अब सिर्फ जुर्माना नहीं, UP में 'प्रेशर हॉर्न' बजाया तो सीधे कटेगा जेल का टिकट!
chitrakoot news
हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल