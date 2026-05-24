जौनपुर: लाइन ठीक करने खंभे पर चढ़े संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत, विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के बरेठी गांव में शनिवार को बिजली विभाग की घोर लापरवाही का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां निगोह फीडर के अंतर्गत बिजली लाइन की खराबी ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े एक संविदा लाइनमैन की हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद न केवल परिजनों में कोहराम मच गया, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

शटडाउन के बावजूद लाइन में आया करंट

दरअसल, मृतक संविदा लाइनमैन की पहचान अशोक यादव के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, अशोक यादव ने कार्य शुरू करने से पहले तय प्रक्रिया के तहत पावर हाउस पर फोन कर विधिवत 'शटडाउन' लिया था. सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही वे खंभे पर चढ़े थे. आरोप है कि इसी दौरान अचानक लाइन में बिजली दौड़ गई, जिससे अशोक हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करंट का झटका इतना तीव्र था कि अशोक करीब एक मिनट तक खंभे से चिपके रहे और फिर नीचे गिर गए.

अधिकारियों की संवेदनहीनता पर ग्रामीणों का गुस्सा

इस हादसे के बाद जब परिजनों ने विभाग के उच्चाधिकारियों एसडीओ, जेई और एक्सईएन को सूचित किया, तो आरोप है कि घंटों बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. इस संवेदनहीन रवैये ने ग्रामीणों की नाराजगी को और बढ़ा दिया. मृतक के बेटे ने सीधे तौर पर संबंधित एसएसओ (SSO) को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

घटना की सूचना मिलते ही मड़ियाहूं के उपजिलाधिकारी नवीन कुमार, नायब तहसीलदार और बरसठी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों को ढांढस बंधाया. स्थानीय ग्रामीणों और मृतक के स्वजनों ने अब दोषी कर्मचारियों की गिरफ्तारी, परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजे की पुरजोर मांग की है.

फिलहाल, प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा एक बार फिर संविदा कर्मियों की सुरक्षा और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है.

यह भी पढ़ें : संभल में 10 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का मामला: डाक सहायक की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज की FIR

