Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2955382
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में उमड़ी भीड़: अवसान माता की पूजा में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, भक्ति गीतों से की मां की स्तुति

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर में अवसान माता की पूजा में बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुईं. सुबह से ही पीले वस्त्रों में महिलाओं का आना शुरू हो गया.सभी महिलाओं ने भक्ति गीतों के माध्यम से मां अवसान की स्तुति की.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur news
Jaunpur news

अजीत सिंह/जौनपुर: गैरवाह गांव आज भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर हो उठा, जब जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में गंगा दास बाबा कुटी परिसर में एक साथ 1106 सुहागिन महिलाओं ने मां अवसान की दुरदुरिया पूजा संपन्न की. सभी महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और सुहाग की कामना करते हुए मां अवसान की प्रतिमा पर पुष्प, लइया, चना और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया.

महिलाओं को पूजा का महत्व बताया
कार्यक्रम की अगुवाई फाउंडेशन की अध्यक्ष ज्योति सिंह ने की. उन्होंने मां अवसान की कथा वाचन कर उपस्थित महिलाओं को पूजा का महत्व बताया.  इसके बाद सामूहिक रूप से सभी महिलाओं ने भक्ति गीतों के माध्यम से मां अवसान की स्तुति की.

“मैया हम जानी बड़ी दानी अवसान मैया सबका दे हो, भर मांग सेंदुरा सुन ला अरजिया हमार…”
भक्ति गीतों की गूंज से पूरा वातावरण श्रद्धा और उल्लास से भर उठा।

Add Zee News as a Preferred Source

सांस्कृतिक प्रस्तुति 
कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुति में लोक कलाकारों ने अवधी और भोजपुरी भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. अंत में जितेन्द्र कुमार सिंह के संयोजन में आयोजित भंडारे में पूड़ी-सब्जी और बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया. इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. पूरे आयोजन ने गैरवाह गांव को भक्ति और सौभाग्य की ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दिया.

TAGS

jaunpur newsMaa avasan puja

Trending news

Ghaziabad
हमें साथ रहना है तो इसे हटाना पड़ेगा..फिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश
karva chauth holiday in uttarakhand
आज पूरे प्रदेश में महिलाओं को काम से छुट्टी, करवा चौथ पर धामी सरकार का बड़ा तोहफा
Ghaziabad DM
फीडबैक में Zero पाए गए अधिकारी! गाजियाबाद DM ने रोकी 35 विभाग के अधिकारियों की सैलरी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बिछी सफेद चादर,तापमान गिरा, चमोली समेत इन जिलों में आज भी बरसेंगे मेघ
firozabad accident news
फिरोजाबाद में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 5 मजदूर निकाले गए, रेस्क्यू जारी
Aazam Khan
उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं की... मायावती के तीखे बयान पर बोले आजम
ayodhya latest news
अयोध्या में तेज धमाके से पूरा मकान गिरा, 5 लोगों की मौत, कई घायल, CM ने लिया संज्ञान
Saharanpur news
पति ने तेल डालकर लगाई आग… विवाहिता की दर्दभरी दास्तान सुन कांप उठीं लोगों की रूह
aayodhya ram mandir
25 नवंबर को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी, पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा
Sonbhadra News
उठो… जल्दी उठो! स्टेशन मास्टर ने महिलाओं पर बरसाए डंडे, वजह जानकर दहल उठा हर कोई!