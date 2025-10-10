जौनपुर में उमड़ी भीड़: अवसान माता की पूजा में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, भक्ति गीतों से की मां की स्तुति

अजीत सिंह/जौनपुर: गैरवाह गांव आज भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर हो उठा, जब जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में गंगा दास बाबा कुटी परिसर में एक साथ 1106 सुहागिन महिलाओं ने मां अवसान की दुरदुरिया पूजा संपन्न की. सभी महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और सुहाग की कामना करते हुए मां अवसान की प्रतिमा पर पुष्प, लइया, चना और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया.

महिलाओं को पूजा का महत्व बताया

कार्यक्रम की अगुवाई फाउंडेशन की अध्यक्ष ज्योति सिंह ने की. उन्होंने मां अवसान की कथा वाचन कर उपस्थित महिलाओं को पूजा का महत्व बताया. इसके बाद सामूहिक रूप से सभी महिलाओं ने भक्ति गीतों के माध्यम से मां अवसान की स्तुति की.

“मैया हम जानी बड़ी दानी अवसान मैया सबका दे हो, भर मांग सेंदुरा सुन ला अरजिया हमार…”

भक्ति गीतों की गूंज से पूरा वातावरण श्रद्धा और उल्लास से भर उठा।

सांस्कृतिक प्रस्तुति

कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुति में लोक कलाकारों ने अवधी और भोजपुरी भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. अंत में जितेन्द्र कुमार सिंह के संयोजन में आयोजित भंडारे में पूड़ी-सब्जी और बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया. इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. पूरे आयोजन ने गैरवाह गांव को भक्ति और सौभाग्य की ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दिया.