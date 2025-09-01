जौनपुर में निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Zee UP-UttarakhandJaunpur

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:44 AM IST
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले के लाइनबाज़ार थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इंजेक्शन के कारण हुई मौत हो गया.मामला गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरउद्दीनपुर निवासी सनोज सोनकर (40) की मौत हुई.

परिजनों ने लगाए ये आरोप
परिजनों का कहना है कि मरीज की मौत अस्पताल में ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बिना बताए एम्बुलेंस बुलाकर उसे वाराणसी रेफर कर दिया. इस बीच एम्बुलेंस चालक ने जौनपुर से वाराणसी (करीब 60 किमी) के लिए मनमाने ढंग से 9 हजार रुपए वसूले. हंगामे के दौरान परिजनों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की. 

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
देर रात करीब 11 बजे लिखित तहरीर देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक घर का इकलौता कमाने वाला था, जिसके पीछे पत्नी, पांच बेटियां और एक बेटा है.

डॉक्टर का क्या कहना?
डॉ. अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पथरी के ऑपरेशन के दौरान मरीज को एनेस्थीसिया दिया गया, तभी उसे कार्डियक अरेस्ट आया. टीम ने लगातार सीपीआर देकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वाराणसी रेफर करना पड़ा. घटना पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की है. इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि जौनपुर में कई निजी अस्पताल बिना मानक और योग्य डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं. यहां मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है.

