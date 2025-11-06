बेशर्म हो, लड़कों के साथ क्रिकेट ... विश्व कप विजेता टीम की राधा यादव का फुटपाथ से वर्ल्ड कप तक का सफर, पिता सड़क पर बचते थे दूध और पाव

Jaunpur: जौनपुर की मिट्टी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. मड़ियाहूं क्षेत्र के अजोसी गांव की बेटी राधा यादव ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा बनकर न सिर्फ़ देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपने गांव और जिले का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ फाइनल में भारत की जीत में राधा की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज़ी ने अहम भूमिका निभाई.

फुटपाथ पर दूध और पाव बचते थे पिता

राधा यादव की इस सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान छिपी है. राधा के पिता ओम प्रकाश यादव ने कभी फुटपाथ पर दूध, पाव और बीड़ी बेचकर घर चलाया था. उन्होंने अपनी बेटियों के सपनों को गरीबी की दीवारों में कैद नहीं होने दिया. ओम प्रकाश कहते हैं, “कल तक जो लोग ताने देते थे कि बेटी को लड़कों के बीच क्रिकेट खेलने भेजते हो, वही आज मिठाई बांट रहे हैं.”

परंपरा को चुनौती, लड़कों के साथ खेला क्रिकेट

राधा का बचपन चुनौतियों से भरा रहा. घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे. एन इंटर कॉलेज बांकी सिकरारा से इंटरमीडिएट करने वाली राधा ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए खुद को साबित किया. दादा बताते हैं कि उस दौर में गांव की लड़कियां खेलकूद में भाग नहीं लेती थीं, लेकिन राधा ने परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी पहचान बनाई.

गुजरात की महिला टीम से शुरू हुआ असली सफर

जब हालात ने साथ नहीं दिया, तो परिवार मुंबई चला गया. वहीं राधा ने क्रिकेट की असली ट्रेनिंग ली और अपनी प्रतिभा से गुजरात की महिला टीम में जगह बनाई. मेहनत और जुनून के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया.

आज जब राधा विश्व कप विजेता टीम की सदस्य हैं, तो अजोसी गांव में जश्न का माहौल है. उनके शिक्षक बताते हैं, “राधा के पास कभी क्रिकेट किट नहीं थी, लेकिन जुनून ऐसा था कि वो किसी लड़के से पीछे नहीं रही.”

राधा यादव की कहानी सिर्फ़ सफलता की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की भी है जो कहती है — अगर हौसले बुलंद हों, तो फुटपाथ से भी वर्ल्ड कप तक पहुंचा जा सकता है.

