'इमरती का शहर' कहलाता है यूपी का ये शहर, कई पीढ़ियों से स्वाद बरकरार!

City of Imarti: उत्तर प्रदेश का रहन सहन, खाना-पीना यहां तक त्योहारों को मनाने में भी विविधता दिखाई देती है. हर 5 किलोमीटर में आपको खाने के स्वाद का जायका बदला हुआ मिलेगा. मिठाईयों के मामले में यूपी का लखनऊ समेत कई शहर काफी फेमस हैं. आज हम बात करते हैं इमरती के बारे में जो उड़द की दाल से बनती है. यूपी का एक जिला है जो अपनी इस मिठाई के लिए जाना जाता है. जानते हैं उस शहर के बारे में...

कौन सा शहर है इमरती का शहर?

उत्तर प्रदेश के जौनपुर को "इमरती का शहर" भी कहा जाता है.ऐसा कहा जाता है कि यूपी के जौनपुर शहर में सबसे पहली इमरती बनी थी. यहां बनी हुई इमरती अपनी मिठास और अनोखे स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर है. करीब 200 साल से ज्यादा समय से यहां की इमरती का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है.

अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है इतिहास

जौनपुर की इमरती का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1855 में हुई थी, जब एक डाकिया बेनीराम देवी प्रसाद ने अंग्रेज अफसर के लिए इमरती बनाई थी.अफसर को इमरती का स्वाद इतना पसंद आई कि उन्होंने बेनीराम को नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन बेनीराम ने माफी मांगी और इमरती बनाने का काम जारी रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें-गन्ने का शहर' कहलाता है यूपी का ये जिला, खेतों से गलियों तक मिठास ही मिठास



कैसे बनी ...

उन्होंने खास तरीके से उड़द की दाल का घोल तैयार कर उसे घी में तलकर चाशनी में डुबोया और इस अनोखी मिठाई को ‘इमरती’ का नाम दिया. देखते ही देखते यह मिठाई स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और फिर इसका स्वाद पूरे उत्तर भारत में फैल गया. आज भी जौनपुर की इमरती बहुत प्रसिद्ध है और देश-विदेश में इसकी मांग है. यहां की इमरती को जीआई टैग भी मिला है, जो इसकी अनोखी पहचान को दर्शाता है..

जौनपुरी इमरती की मांग सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई की जा जाती है. इमरती को इतनी परफेक्शन से चाशनी में डुबोया जाता है कि यह न ज्यादा मीठी और न ही ज्यादा भारी लगती है. ये इतनी मुलायम होती है कि मुंह में घुल जाती है.. इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं. अगर आप जौनपुर आएं, तो यहां की इस खास इमरती का स्वाद लेना न भूलें. यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि जौनपुर की पहचान बन चुकी है.

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़ें 'चमचम' के आगे फेल सारी मिठाईयां, यूपी में बनती है बस 1 जगह....विदेश तक डिमांड