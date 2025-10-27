कृषि से शिक्षा तक, जनता ने लिखा विकास का खाका.. 53 लाख सुझाव पहुंचे योगी सरकार तक

Uttar Pradesh 2047 Vision: सीएम योगी की पहल 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047: समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान' यूपी में विकास का नया चैप्टर लिख रहा है. यह ऐसा अभियान बन चुका है.. जिसने सरकार और जनता के बीच संवाद को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया है. 25 अक्टूबर तक पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अब तक 53 लाख से अधिक सुझाव दिए जा चुके हैं. इनमें से 41.50 लाख सुझाव ग्रामीण इलाकों से हैं. 11.50 लाख सुझाव शहरी क्षेत्रों से हैं. इससे साफ है कि विकास की इस पहल में शहर से लेकर गांव तक हर वर्ग बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है.

युवा भी आगे आए

अभियान में भाग लेने वालों में युवाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. अब तक मिले सुझावों में से लगभग 26 लाख सुझाव 31 साल से कम उम्र के युवाओं के हैं. वहीं 31 से 60 वर्ष की उम्र वाले नागरिकों से 25 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं. 60 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के लोगों से भी 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं. इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की हर पीढ़ी विकास की दिशा तय करने में अपनी भूमिका निभा रही है.

कृषि और शिक्षा सबसे प्रमुख मुद्दे

अब तक मिले सुझावों में कृषि क्षेत्र सबसे आगे रहा है. 13 लाख से अधिक सुझाव कृषि से जुड़े हैं. जिससे किसानों की सक्रियता और जागरूकता दोनों झलकती है. इसके बाद शिक्षा क्षेत्र से 12.50 लाख और अर्बन डेवलपमेंट से 10.77 लाख से अधिक सुझाव आए हैं. इसके साथ ही डेयरी, उद्योग, आईटी, पर्यटन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े विचार भी बड़ी संख्या में मिले हैं. सरकार का मानना है कि इन सुझावों के आधार पर अगले 25 सालों के लिए विकास का एक मजबूत रोडमैप तैयार किया जाएगा.

जौनपुर ने मारी बाजी

जनपदवार आंकड़ों के अनुसार जौनपुर जिला सबसे आगे है. जौनपुर से 3.21 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं. इसके बाद संभल से 3 लाख, प्रतापगढ़ से 1.76 लाख, बिजनौर से 1.67 लाख और गोरखपुर से 1.58 लाख सुझाव मिले हैं. बरेली, बाराबंकी, सोनभद्र, गोंडा और हरदोई जैसे जिलों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह पहल केवल सरकारी औपचारिकता नहीं बल्कि एक वास्तविक जनांदोलन का रूप ले चुकी है.

गांव से लेकर नगर निगम तक जनसंवाद कार्यक्रम

अभियान के तहत जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में हजारों कार्यक्रम आयोजित किए गए. अब तक 15 नगर निगमों, 212 नगर पालिकाओं, 528 नगर पंचायतों, 56 जिला पंचायतों, 713 क्षेत्र पंचायतों और 42,666 ग्राम पंचायतों में बैठकें, गोष्ठियां और जनसंवाद आयोजित किए जा चुके हैं. इन आयोजनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया. जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर नई दिशा मिली है.

2047 के विजन की राह पर यूपी

सीएम योगी का लक्ष्य है कि साल 2047 यानी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे समर्थ और विकसित राज्य बने. इसके लिए जनता के सुझावों को ‘विजन डॉक्युमेंट 2047’ में शामिल किया जा रहा है. यह दस्तावेज भविष्य के लिए नीति निर्माण का आधार बनेगा.