जौनपुर में 9.51 लाख डुप्लीकेट वोटर? जांच में जुटे BLO, यूपी पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची की गहन पड़ताल
जौनपुर में 9.51 लाख डुप्लीकेट वोटर? जांच में जुटे BLO, यूपी पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची की गहन पड़ताल

Jaunpur News: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए जिले में मतदाता सूची का बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है. जौनपुर में भी इसको लेकर काम चल रहा है.

Reported By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:28 PM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए जिले में मतदाता सूची का बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई एआई-आधारित रिपोर्ट के अनुसार जिले में 9,51,391 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है. इस सूची का घर-घर जाकर मिलान करने की जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सौंपी गई है.

जौनपुर में कितने मतदाता?
जिले की 1734 ग्राम पंचायतों में कुल मतदाता संख्या 36,19,957 है, जिनमें 18,88,535 पुरुष और 17,31,422 महिला मतदाता शामिल हैं. सत्यापन कार्य के लिए 1954 बीएलओ तैनात किए गए हैं. उन्हें निर्देशित किया गया है कि सत्यापन के दौरान यदि मतदाता मौके पर मिलता है तो उसके आधार कार्ड के अंतिम चार अंक अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं.

शाहगंज में सबसे ज्यादा वोटर
सर्वाधिक मतदाता शाहगंज ब्लॉक में पाए गए हैं, जहां कुल संख्या 2,67,720 है. इसमें 1,41,320 पुरुष और 1,26,400 महिला मतदाता शामिल हैं. खुटहन ब्लॉक 2,01,151 मतदाताओं के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मछलीशहर ब्लॉक में 2,00,207 मतदाता दर्ज हैं.

29 सितंबर तक चलेग वेरिफिकेशन
अधिकारियों के मुताबिक 19 अगस्त से शुरू हुआ मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण 29 सितंबर तक जारी रहेगा. सत्यापन रिपोर्ट संबंधित एसडीएम द्वारा तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी.

क्या बोले सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी?
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि, “पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का बारीकी से सत्यापन कराया जा रहा है. हर बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह आधार के अंतिम चार अंक दर्ज किए बिना सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी न छोड़े.”

