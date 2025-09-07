Jaunpur News: 15 हजार कमाई...4.42 करोड़ का GST नोटिस, जालसाजों ने आधार-पैन से किया खेल, अब मजदूर लगा रहा न्याय की गुहार
Jaunpur

Jaunpur News: 15 हजार कमाई...4.42 करोड़ का GST नोटिस, जालसाजों ने आधार-पैन से किया खेल, अब मजदूर लगा रहा न्याय की गुहार

Jaunpur News: जौनपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मजदूर को 4 करोड़ 42 लाख रुपये का जीएसटी बकाया थोप दिया गया है. टैक्स का नोटिस देख मजदूर के परिवार के होश उड़ गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:20 AM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

Jaunpur News/अजीत सिंह: जौनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां रोजाना मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले एक युवक पर 4 करोड़ 42 लाख रुपये का जीएसटी बकाया थोप दिया गया है. बताया जा रहा है कि युवक के आधार और पैन कार्ड के जरिए जालसाजों ने एक फर्जी फर्म खड़ी कर डाली. सिर्फ एक महीने में 24 करोड़ से ज्यादा का कारोबार दिखाकर करोड़ों का टैक्स बकाया छोड़ दिया.

गरीब मजदूर के नाम पर फर्जी फर्म
मजदूर मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव का है. रोहित मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है. हाल में रोहित को राज्यकर विभाग से करोड़ों रुपये के टैक्स का नोटिस मिला है. जिसे देखकर उनके परिवार के होश उड़ गए. जांच में सामने आया है कि 'आर.के. ट्रेडर्स' नाम से नीभापुर गांव के पते पर एक फर्म रजिस्टर्ड है, जिसके जरिए जून 2025 में 24.55 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया गया.

जानें कैसे लिया आधार-पैन?
पीड़ित रोहित का कहना है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने खुद को रिश्तेदार बताकर उनसे संपर्क किया और नौकरी दिलाने का झांसा दिया. उस दौरान उसने रोहित से आधार और पैन कार्ड की कॉपी मंगवाई और मोबाइल पर आए ओटीपी भी हासिल कर लिये. रोहित को उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी, लेकिन अब वही कागजात उसके लिए मुसीबत बन गई है.

नोटिस देख सदमे में पूरा परिवार
मजदूर को टैक्स का नोटिस मिलने से पूरे परिवार के होश उड़ गए हैं. उन्होंने रो-रोकर अधिकारियों से अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई. उनका कहना है कि वह तो दिन-रात मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल परिवार चलाते हैं. ऐसे में करोड़ों रुपये चुकाना तो नामुमकिन है. रोहित ने पुलिस महानिरीक्षक और उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जालसाजों की तलाश कर रही है.

TAGS

GST Tax Fraudjaunpur newsjaunpur police

