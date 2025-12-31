Firozabad News: फिरोजाबाद में एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार

Firozabad News/Premendra kumar: यूपी के फिरोजाबाद में मंगलवार एक जिम पर पथराव और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद से पुलिस उन घटना करने वाले युवकों की तलाश में थी और आज देर रात उन्हें मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, दोनों के पैर में गोली लगी है. रविवार दोपहर एक कार सवार अज्ञात तीन लोगों ने एक मकान की दूसरी मंजिल पर संचालित जिम पऱ कार सवारों ने जमकर पथराव और फायरिंग की घटना से दहशत फैला दी थी.

सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना

फायरिंग और पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वहीं पथराव और फायरिंग से जिम के शीशे टूट गए. घटना थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की थी , जिम स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने जिम पर फायरिंग व पत्थरबाजी के मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपीयो की तलाश जारी की और घटना के 48 घंटे में वांछित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.पुलिस चेकिंग के दौरान छीछामई नहर की पटरी पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी,

जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

जवाबी कार्रवाई में अभिषेक और सौरभ के पैर में गोली लगी, जबकि बाबू और राम को कांबिंग के दौरान दबोच लिया गया. घायल अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए जिनके पास से,2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस व 2 खोखा बरामद हुए हैं हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है.

ग्रेटर नोएडा में कार लूट का खुलासा

ग्रेटर नोएडा स्तिथ थाना कासना पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर से कार लूट के मामले में वांछित दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में मुठभेड़ में पहले सोमवार को कार लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूछताछ के आधार पर उनके दो अन्य सहयोगियों को भी दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल बाइक और लूट से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व नकदी बरामद की है.

क्या बोले एडीसीपी?

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर को थाना कासना पर एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था. नवीन कुमार ने शिकायत की थी कि गांव चीरसी क्षेत्र में तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी स्विफ्ट कार को लूट लिया था. बदमाश कार के साथ-साथ वादी का पर्स भी ले गए थे, जिसमें एटीएम कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और करीब 20 हजार रुपये नकद मौजूद थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। सोमवार रात को मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की पहचान अमित उर्फ मुत्तू कसाई निवासी बुलंदशहर और शीलेन्द्र निवासी जिला हाथरस के रूप में हुई.