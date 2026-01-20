जौनपुर में अतिक्रमण अभियान फेल! प्रशासन के हटते ही फिर सजीं सड़कें, चेतावनी का नहीं दिखा असर

Jaunpur News (अजीत सिंह): यूपी के जौनपुर जिले के मड़ियाहूं नगर में प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, लेकिन अभियान के दौरान सड़कों पर सबसे ज्यादा जाम पैदा करने वाले ठेला-खोमचा वाले पहले से ही नदारद दिखे. जैसे मानो उन्हें पहले से सूचना मिल चुकी हो. अभियान शुरू होते ही पूरे बाजार में हड़कंप तो मचा, लेकिन प्रशासन के हटते ही ठेला वेंडर दोबारा सड़कों पर लौट आए और कुछ ही देर में रेलवे फाटक से लेकर सरदार भगत सिंह तिराहे तक सड़कें फिर जाम हो गईं.

हटाए गए अतिक्रमण

मड़ियाहूं क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा, ईओ चंदन सिंह गौड़ और कोतवाली प्रभारी की मौजूदगी में गांधी तिराहे से स्टेशन रोड तक अभियान चलाया गया. नालियों पर बने अतिक्रमण हटाए गए, टिनशेड, पोस्टर और बैनर उतारकर नगर पंचायत की गाड़ियों में भर लिए गए. इस दौरान लगभग 12 लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो बुलडोज़र चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

व्यापारियों ने खुद हटाए टिन शेड

इसके बाद टीम रजिया कॉम्प्लेक्स गली और जलालपुर रोड की ओर बढ़ी, जहां लगभग 10 और लोगों को चेतावनी देते हुए नालियों पर किए गए कब्जे हटवाए गए. अतिक्रमण दस्ता देखते ही कुछ व्यापारी खुद ही अपने टिनशेड हटाने लगे, जबकि कई का सामान नगर पंचायत कर्मियों ने जब्त कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्राधिकारी ने दी बुलडोजर एक्शन की चेतावनी

लेकिन मज़े की बात यह रही कि जैसे ही अधिकारी क्षेत्र के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, वहीं ठेला वेंडर फिर से सड़क पर लौट आए और जोर-जोर से सब्जियां–फल बेचते हुए सड़क पर जाम की स्थिति बना दी. कुछ ही देर में पूरा इलाका पुन अतिक्रमण की चपेट में नजर आया, जिससे साफ हो गया कि यह कार्रवाई सिर्फ सांकेतिक रही और प्रभावी नहीं हो सकी. इस पर क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा ने कहा कि “आज की कार्रवाई सिर्फ चेतावनी थी. अब अगली बार बुलडोज़र लेकर आएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

शाहगंज में सात वर्षीय मासूम से कुकर्म, दो नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

वहीं, जौनपुर में शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. सात वर्षीय मासूम के साथ कथित रूप से दो नाबालिगों द्वारा कुकर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मौके से हुए फरार

आप को बता दें कि नगर से सटे गांव में पीड़ित बालक घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान 13 और 9 वर्ष की उम्र के दो किशोर उसे बहला-फुसलाकर गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ कुकृत्य किया गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पीड़ित को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

नाबालिगों को हिरासत में लिया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद आरोपियों को चालान कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. घटना की जानकारी देते हुये सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि दो नाबालिक ने इस तरह घटना कारित किया है जिसे तत्काल हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.