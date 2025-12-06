Jaunpur News: 'अब काम शुरू तो...' लंबी लड़ाई के बाद NH-233 के किसानों को मिला मुआवजा, नेताओं पर लगे संगीन आरोप

Jaunpur News/अजीत सिंह: जौनपुर में NH-233 के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो गया है. इसका मुआवजा न मिलने से पिछले 12 सालों से किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार आंदोलित किसानों को न्याय मिलना शुरू हो गया है. लंबे संघर्ष, धरना-प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई के बाद किसानों के खातों में मुआवजा राशि पहुंचनी शुरू हो गई है.

इसी क्रम में बिहद्दर गांव के किसान राजेंद्र प्रसाद के खाते में 11,96,800 रुपये की पहली किस्त भेजी गई, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई. किसान राजेंद्र प्रसाद को पूर्वांचल किसान संगठन ने कार्यालय पर सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया.

किसानों और जिला प्रशासन के बीच सहमति

करीब 20 गांवों के किसान सालों से मुआवजा वितरण में असमानता को लेकर संघर्षरत थे. मामला तहसील से जिला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक चला. आखिरकार करीब एक साल तक चली लंबी प्रक्रिया के बाद किसानों और जिला प्रशासन के बीच सहमति बनी और मुआवजे की दर तय की गई. अब मुआवजा मिलना शुरू होने से लगभग 16 किमी रुका हुआ मार्ग निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों ने लगाए संगीन आरोप

इस बीच जी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और किसानों से बात की, तो उन्होंने नेताओं की देरी पर नाराजगी भी जताई. किसानों ने कहा कि जब हम 12 साल सड़क के लिए लड़ रहे थे, धरना दे रहे थे, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे थे, तब कोई नेता हमारे साथ मैदान में नहीं उतरा. अब जब सड़क का काम शुरू हो गया है और मुआवजा मिल रहा है, तभी सपा के सासंद धर्मेंद्र यादव सदन में मुद्दा उठाया जा रहा है. बहुत देर से जागे लोग.

किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आज जब खाना बन गया, तभी लोग अपना गाना गा रहे हैं. सड़क निर्माण कार्य एक महीने पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों का स्पष्ट कहना है कि काम इसलिए रुका था, क्योंकि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया था. अब जब मामला सुलझ गया है और मुआवजा मिलना शुरू हो गया है, किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और सड़क का सपना आखिर पूरा होता दिख रहा है.



यह भी पढ़ें: Bijnor News: आजादी के बाद भी गांव में पुल नहीं! विकास का वादा बना मजाक, बिजनौर की जमीनी हकीकत चौंका देगी!