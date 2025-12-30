जौनपुर में सरकारी जमीन की पैमाइश के दौरान बवाल, बीजेपी नेता पर पिटाई का आरोप, मुकदमा दर्ज

Jaunpur News (अजीत सिंह): जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र अंतर्गत परियत फतुहीकला गांव में नवीन परती (सरकारी) जमीन को लेकर उस समय अफरातफरी मच गई, जब पैमाइश के लिए पहुंचे लेखपाल के सामने ही एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप सामने आया. इस घटना में घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों ने पहले पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी संतोष श्रीवास्तव अपनी आबादी की जमीन पर मकान का निर्माण करा रहे थे. इसी दौरान भाजपा निगोह मंडल के महामंत्री अजय गौड़ ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमीन को अपनी बताते हुए काम रुकवाने की कोशिश की. इस पर संतोष श्रीवास्तव ने मड़ियाहूं एसडीएम से शिकायत कर आरोप लगाया कि जिस जमीन को भाजपा नेता अपनी बता रहे हैं, वह वास्तव में सरकारी नवीन परती की जमीन है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया है.

एसडीएम ने दिया जमीन पैमाइश का निर्देश

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मड़ियाहूं नवीन कुमार ने हल्का लेखपाल शिव शंकर स्वामी को मौके पर भेजकर सरकारी जमीन की पैमाइश कर अलग करने का निर्देश दिया. लेखपाल द्वारा पैमाइश कर सरकारी भूमि को चिन्हित किया गया. आरोप है कि पैमाइश की कार्रवाई से नाराज भाजपा मंडल महामंत्री ने मौके पर विवाद शुरू कर दिया. इस दौरान गाली-गलौज बढ़ती गई और वहीं मौजूद आनंद सोनकर से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई.

दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप

बताया जाता है कि नेता के साथ मौजूद लोगों ने आनंद सोनकर को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों की मदद से घायल आनंद सोनकर को पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना का वीडियो देर रात सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई. इसके बाद घायल आनंद सोनकर की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.