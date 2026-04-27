जौनपुर में राशन घोटाले में कोटेदार पर FIR, जांच में स्टॉक गायब और रिकॉर्ड में हेराफेरी का खुलासा

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़उर में गरीबों के निवाले पर डाका डालने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आवंटित राशन की कालाबाजारी और वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. उपजिलाधिकारी शाहगंज के निर्देश पर कोटेदार के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र की निवासी भानपती पत्नी जयप्रकाश ने प्रशासन से लिखित शिकायत की. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कोटेदार द्वारा अप्रैल माह का राशन देने के नाम पर लाभार्थियों के अंगूठे तो लगवा लिए गए, लेकिन उन्हें खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया. इस शिकायत ने गांव में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं की पोल खोल दी.

जांच टीम की छापेमारी में खाली मिले गोदाम

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी शाहगंज ने पूर्ति विभाग को स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अमिता द्विवेदी और पूर्ति निरीक्षक आशुतोष सिंह की संयुक्त टीम ने जब गांव में दुकान और गोदाम पर छापेमारी की, तो स्थिति चौंकाने वाली थी. रिकॉर्ड के अनुसार दुकान में पर्याप्त गेहूं, चावल और चीनी मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर एक दाना भी नहीं मिला. वही दस्तावेजों भी गायब था. पूछताछ में कोटेदार ने स्वीकार किया कि उसके पास कोई स्थायी गोदाम नहीं है और वह राशन कहीं और रखता था, जो PDS नियमों का सीधा उल्लंघन है.

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बयानों ने पुख्ता किए आरोप

जांच टीम ने गांव के कार्डधारकों से भी सीधा संवाद किया. रामराज, सुनील, अनारकली, फातमा और रमा जैसे दर्जनों लाभार्थियों ने अपने बयान दर्ज कराए. ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि मार्च और अप्रैल माह का राशन उन्हें नहीं दिया गया, जबकि ई-पॉश मशीन पर उनके अंगूठे लगवाकर वितरण को कागजों में पूर्ण दिखा दिया गया था.

प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी शिकंजा

पूर्ति विभाग की विस्तृत रिपोर्ट में पाया गया कि कोटेदार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और पीडीएस नियंत्रण आदेश 2016 की धज्जियां उड़ाई हैं. रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात सरायख्वाजा थाने में कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है.

प्रशासनिक कार्यवाई

बड़उर का यह मामला व्यवस्था में बैठे उन भ्रष्ट तत्वों के लिए एक चेतावनी है जो सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचने से रोकते हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है कि कालाबाजारी का यह जाल कितना गहरा है और इसमें अन्य कौन से लोग संलिप्त हैं.

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