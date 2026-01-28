डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे की खबर से जौनपुर में भी मातम, पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मौत की खबर

Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे में मरने वाले 5 लोगों में जौनपुर की पिंकी माली भी हैं. पिंकी माली की मौत की खबर जैसे ही जौनपुर पहुंची उसके गांव में मातम छा गया.
Jaunpur Pinki Mali News (अजीत सिंह): महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार (66) सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई.जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी इस हादसे का शिकार हो गईं. वो अजित पवार के विमान में ही ड्यूटी पर थीं.
हादसे में जौनपुर की पिंकी माली की मौत
हादसा उस समय हुआ जब एनसीपी नेता अजित पवार और अन्य यात्री बारामती एयरपोर्ट के रनवे के पास क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इसकी चपेट में आ गए. इस दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की पिंकी माली भी शामिल थीं. हादसे में पिंकी माली की भी मौत हो गई.
पिंकी माली के परिवार में कौन-कौन
फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थीं. उनके परिजनों के अनुसार पिंकी के पिता शिव कुमार माली चार भाइयों में सबसे बड़े हैं. परिवार के मुखिया बाबू राम का पिछले वर्ष निधन हो गया था. पिंकी की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार मुंबई में ही निवास करता है. पिंकी की पढ़ाई-लिखाई भी मुंबई के ठाणे से हुई थी.
राजनीतिक दलों से जुड़ा है परिवार
अपना दल (एस) के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली ने बताया कि पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली राष्ट्रवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने बताया कि उनकी पिंकी से जुलाई में मुंबई में मुलाकात हुई थी. दुखद हादसे की खबर मिलते ही पूरे समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है. पप्पू माली ने कहा कि यह घटना अत्यंत अविश्वसनीय और पीड़ादायक है.
पिंकी के गांव के ही अशोक सिंह ने बताया कि पिंकी का अपने गांव से बहुत लगाव था. पिंकी और उसका परिवार डेढ़ साल पहले गांव आया था हालांकि पिंकी बरसों पहले वो गांव में ही रहा करते थे लेकिन फिर मुंबई जाकर रहने लगे. गांव में हर साल दुर्गा पूजा होती है. कभी-कभी पिंकी और उसका परिवार दुर्गा पूजा में शामिल होने भी आते थे.
अशोक सिंह ने बताया कि जैसे उन्हे इस घटना की जानकारी टीवी समाचार से मिली वो स्तब्ध रह गए. उन्हें इस हादसे से बहुत दुख है.
