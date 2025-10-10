अजीत सिंह/जौनपुर: चर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत तीन लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्‍टर एक्‍ट में दोषमुक्‍त कर दिया है. इससे पहले इस प्रकरण में अदालत ने तीनों को हत्या (धारा 302) के मामले में भी बरी कर दिया था. अदालत के इस ताजा फैसले के बाद पूर्व सांसद के समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

क्‍या था मामला?

दरअसल, साल 2010 में केराकत थाना क्षेत्र के बेलाव घाट के पास ठेकेदारी विवाद के चलते दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतकों की पहचान संजय निषाद और नन्दलाल निषाद के रूप में हुई थी. इस घटना के बाद जिले में भारी तनाव फैल गया था और पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमैथा और पुनीत सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए विशेष अदालत में की गई.

15 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई

करीब 15 साल तक चले इस बहुचर्चित मुकदमे में अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को अदालत में प्रमाणित नहीं कर सका. साक्ष्य और गवाहों के अभाव में अदालत ने पहले ही तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप (धारा 302) से बरी कर दिया था. अब ताजा सुनवाई में अदालत ने यह भी माना कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इस मामले में लागू नहीं होता और इसलिए तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट से भी दोषमुक्त कर दिया गया.

समर्थकों में खुशी की लहर

पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक व शुभचिंतक अदालत के फैसले के बाद जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जगहों पर जश्न मना रहे हैं. लोगों ने कहा कि यह फैसला सत्य की जीत है और वर्षों से चल रहे झूठे मुकदमे का अंत हो गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि आरोपी किसी संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े थे या उन्होंने अपराध को गैंगस्टर एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत अंजाम दिया. इसलिए तीनों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है.