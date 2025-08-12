Jaunpur Accident: यूपी के जौनपुर में मंगलवार देर रात भीषण हादसा हो गया. खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी गांव के पास ट्रक और रोडवेज बस में आमने-सामने टक्‍कर हो गई. भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं, आधा दर्जन यात्री घायल हो गए. सभी घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए हैं.

जौनपुर में ट्रक और रोडवेज बस में टक्‍कर

बताया गया कि ट्रक शाहगंज की तरफ जा रहा था. वहीं रोडवेज बस भी अपने मार्ग पर जा रही थी. गुरैनी गांव के पास दोनों में आमने-सामने टक्‍कर हो गई. हादसे में एक महिला, एक बच्‍चा और दो पुरुष समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को बचाने के लिए मदद की. कई लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रयास किए.

जिला प्रशासन के अध‍िकारी मौके पर पहुंचे

सूचना पाकर पुलिस की टीम, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. एसपी और डीएम भी अस्पताल पहुंचकर घायल यात्रियों की स्थिति का जायजा लिया. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. घायल यात्रियों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है. थाना प्रभारी और सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान भी मौके पर मौजूद हैं और दुर्घटना की जांच कर रहे हैं. सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि चारों शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे के बाद सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई थी. कड़ी मशक्‍कत के बाद जाम खुलवा दिया गया है.

