जौनपुर में बम जैसे फटा गैस पाइपलाइन, एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे, खाना बनाते वक्त बड़ा हादसा

Jaunpur Gas Pipeline Blast: जौनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के हिनौती गांव के एक घर में गैस पाइपलाइन फट गया. जैसे ही ब्लास्ट हुआ, वैसे ही चीख पुकार मच गई. इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. जब घर में खाना बन रहा था, तभी यह बड़ा हदसा हो गया.

कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?

बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाते वक्त अचानक गैस रिसाव हुआ और देखते ही देखते पाइपलाइन फट गया. फिर तेजी से आग भड़क उठी और मकान की छत से मलबा गिर गई. इस घटना में मुन्नू (40), साहिल (17) पुत्र सलाम, मेराज (12) पुत्र मुन्नू और रूबी (36) पत्नी मुन्नू बुरी तरह झुलस गए हैं. आग लगते ही घर में चीख-पुकार मच गई.

पूरे गांव में दहशत का माहौल

जैसे ही यह हादसा हो गया, वैसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर बड़ी संख्या में आसपास के गांव वाले मौके पर इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिर आनन-फानन में चारों घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहूं पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने मुन्नू और साहिल को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. इस हादसे से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

