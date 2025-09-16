जौनपुर में प्रेमी से शादी के लिए अड़ गई प्रेमिका, हंगामे के बाद जिद पर झुके परिजन, मंदिर में हुई शादी
जौनपुर में प्रेमी से शादी के लिए अड़ गई प्रेमिका, हंगामे के बाद जिद पर झुके परिजन, मंदिर में हुई शादी

Jaunpur News: जौनपुर जिले में चौंकाने मामला सामने आया है. जहां प्रेमी से शादी के लिए प्रेमिका जिद पर अड़ गई. जिसके बाद शिव मंदिर में प्रेमी युगल की शादी हुई. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:34 AM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में चौंकाने मामला सामने आया है. जहां प्रेमी से शादी के लिए प्रेमिका जिद पर अड़ गई. जिसके बाद शिव मंदिर में प्रेमी युगल की शादी हुई. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो परिजनों ने उसको पकड़ लिया. इसके बाद जमकर हंगामा हुआ. लेकिन युवती की जिद के आगे परिजनों को भी शादी के लिए हामी भरनी पड़ी.

प्रेम संबंध, परिजनों ने पकड़ा
मामला गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र का है. जहां युवक-युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था. भदेवरा गांव निवासी खुशिहाल राजभर और आरा गांव निवासी युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. खुशिहाल अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया.

प्रेमी से शादी पर अड़ी प्रेमिका
सूचना पर पहुंचे प्रेमी के परिजन और समाजसेवी सत्यानंद चौबे की मौजूदगी में मामला थाने तक पहुंचा. पुलिस की पूछताछ के दौरान युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई. दोनों बालिग होने के कारण पुलिस ने परिजनों को विवाह के लिए राजी करवा दिया और हलफनामा बनवाकर दोनों पक्षों को घर भेज दिया.

मंदिर में हुए फेरे
इसके बाद समाजसेवी सत्यानंद चौबे के प्रयासों से  नगर पंचायत गौराबादशाहपुर के बंजारेपुर स्थित शिव मंदिर में दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई. शादी के बाद युवती खुशी-खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली गई.

बिना परमिशन पार्टी को लेकर एक्शन
वहीं, यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में बिना अनुमति पार्टी आयोजित करने के मामले को गंभीरता से लिया है. इस संबंध में विश्वविद्यालय ने 12 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर सुरक्षा सुपरवाइज़र को तत्काल हटाने की संस्तुति की गई है.

कार्रवाई से मचा हड़कंप
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 14 सितंबर की रात कुछ कर्मचारियों ने मुक्तांगन परिसर में पार्टी/दावत का आयोजन किया था। अगली सुबह परिसर में गंदगी मिलने पर इसे अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित कर्मचारियों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अनुशासनहीनता और सुरक्षा में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद पूरी कर्मचारियों में हड़कंप मंच गया है.

जौनपुर में जमीन कब्जाने को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व तहसीलदार समेत 18 पर मुकदमा, तीन गिरफ्तार

 

