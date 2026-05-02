जौनपुर में सरेआम दूल्हे को गोलियों से भूना, बारात लेकर जा रहा था, नकाबपोश ने कार को घेरकर कर दिया बड़ा कांड

Jaunpur Groom Murder/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बारात लेकर जा रहे दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई.

दूल्हे को बीच बाजार मारी गोली

मिली जानकारी के अनुसार, सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव निवासी 22 वर्षीय आजाद बिंद की शादी खेतासराय के बीबीपुर (जमदहां) गांव में तय थी. वह धूमधाम से बारात लेकर निकला था. बारात जब बादशाही बाजार पहुंची, तभी एक बाइक पर सवार दो हमलावरों ने दूल्हे को निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली लगते ही दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान दूल्हे की मौत

घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे. सूचना मिलते ही खेतासराय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दूल्हे को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. दोनों पक्षों में कोहराम मच गया, जबकि दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. खेतासराय थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश समेत कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है, हालांकि हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

क्या बोले मृतक के परिजन?

वहीं मृतक के चचेरे भाई रितेश का कहना है कि घटना से पहले उसके मोबाइल फोन पर प्रदीप नाम के एक अजनबी का फोन आया था. उसने धमकी दी थी कि बरात लेकर आओगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा. आजाद के पिता रामलखन बिंद का कहा है कि यह हत्या पूर्व में चले आ रहे विवाद का नतीजा हो सकती है. करीब तीन साल पहले जपटापुर के भोले राजभर, अशोक यादव समेत 30 लोगों ने बेटे और उनपर जानलेवा हमला किया था, तब तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी.

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