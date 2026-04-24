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जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर, खड़ी ट्रक-डीसीएम से भिड़ी बस, एक की मौत, पांच घायल

Jaunpur News: जौनपुर में शुक्रवार को एक अत्यंत दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. शाहगंज रेलवे स्टेशन गेट के ठीक सामने यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक और डीसीएम से जा टकराई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:30 AM IST
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जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर, खड़ी ट्रक-डीसीएम से भिड़ी बस, एक की मौत, पांच घायल

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह:  उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को एक अत्यंत दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. शाहगंज रेलवे स्टेशन गेट के ठीक सामने यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक और डीसीएम से जा टकराई.  टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. इस दुर्घटना में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. 

जानें पूरा मामला ? 
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब यात्रियों से भरी एक निजी बस तेज रफ्तार में शाहगंज की ओर जा रही थी. रेलवे स्टेशन गेट के पास सड़क किनारे एक ट्रक और डीसीएम खड़े थे. बस की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे खड़े वाहनों में जा घुसी.  टक्कर लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. 

राहत और बचाव कार्य
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे.  पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला.  एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

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लापरवाही और तेज रफ्तार बनी काल
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस की गति सीमा से कहीं अधिक थी. प्रारंभिक जांच में पुलिस का भी यही मानना है कि तेज रफ्तार और चालक की संभावित लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ.  सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराने के बाद बस के परखच्चे उड़ना इसकी तीव्रता को दर्शाता है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं चालक को झपकी तो नहीं आ गई थी या फिर बस में कोई तकनीकी खराबी थी. 

यातायात और सुरक्षा पर सवाल
स्टेशन गेट जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह के हादसे ने स्थानीय सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.  पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया है. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.  प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि भविष्य में ऐसे हृदयविदारक हादसों को रोका जा सके. 

 

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