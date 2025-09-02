जौनपुर में चला स्वास्थ्य विभाग का हंटर, सीज चौराहा स्थित अवैध अस्पताल को किया सील

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई. मानकों के विपरीत और अंडरग्राउंड चल रहे इस अस्पताल पर छापेमारी के दौरान डॉक्टर मौके से फरार हो गया. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब अस्पताल के कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात मांगे तो वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके.

सील हुआ हॉस्पिटल, मचा हड़कंप

इसके साथ ही अस्पताल में फायर सेफ्टी इंप्रूवमेंट की व्यवस्था भी नहीं पाई गई. टीम ने मौके पर सभी मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करवाने के बाद यथार्थ हॉस्पिटल को सील कर दिया. स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीज चौराहा के पास अवैध रूप से संचालित यथार्थ हॉस्पिटल पर हुई है. इस कार्रवाई के बाद अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया.

डिप्टी सीएमओ का बयान

डिप्टी सीएमओ डॉ. अरुण यादव ने मीडिया से बताया कि, “शिकायत मिली थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के अंडरग्राउंड अस्पताल संचालित हो रहा है। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है. डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ लेकर ऑफिस बुलाया गया है. यदि वह कागजात नहीं दिखाते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.”

स्थानीय लोगों का क्या कहना?

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई अवैध अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई करता है. बता दें कि जौनपुर जिले में इस तरह के कई हॉस्पिटल धडल्ले से चल रहे हैं. लेकिन स्वास्थ्य महकमे की इन पर नजर तभी पड़ती है जब कोई घटना सामने आती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग समय रहते क्यों नहीं इन हॉस्पिटल पर कार्रवाई करता है.

