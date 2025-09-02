जौनपुर में चला स्वास्थ्य विभाग का हंटर, सीज चौराहा स्थित अवैध अस्पताल को किया सील
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2905694
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में चला स्वास्थ्य विभाग का हंटर, सीज चौराहा स्थित अवैध अस्पताल को किया सील

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में  स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने जेसीज चौराहा स्थित अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल को सीज किया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई. मानकों के विपरीत और अंडरग्राउंड चल रहे इस अस्पताल पर छापेमारी के दौरान डॉक्टर मौके से फरार हो गया. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब अस्पताल के कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात मांगे तो वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके.

सील हुआ हॉस्पिटल, मचा हड़कंप
इसके साथ ही अस्पताल में फायर सेफ्टी इंप्रूवमेंट की व्यवस्था भी नहीं पाई गई. टीम ने मौके पर सभी मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करवाने के बाद यथार्थ हॉस्पिटल को सील कर दिया. स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीज चौराहा के पास अवैध रूप से संचालित यथार्थ हॉस्पिटल पर हुई है. इस कार्रवाई के बाद अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया.

डिप्टी सीएमओ का बयान
डिप्टी सीएमओ डॉ. अरुण यादव ने मीडिया से बताया कि, “शिकायत मिली थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के अंडरग्राउंड अस्पताल संचालित हो रहा है। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है. डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ लेकर ऑफिस बुलाया गया है. यदि वह कागजात नहीं दिखाते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.”

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का क्या कहना?
स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई अवैध अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई करता है. बता दें कि जौनपुर जिले में इस तरह के कई हॉस्पिटल धडल्ले से चल रहे हैं. लेकिन स्वास्थ्य महकमे की इन पर नजर तभी पड़ती है जब कोई घटना सामने आती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग समय रहते क्यों नहीं इन हॉस्पिटल पर कार्रवाई करता है.

यह भी पढ़ें - जौनपुर में निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

यह भी पढ़ें -  जौनपुर में पकड़े गए जामताड़ा गैंग के तीन ठग, साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला खुलासा

TAGS

jaunpur news

Trending news

Pratapgarh News
गुलशन यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सपा कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पर 1 लाख का इनाम
Saharanpur news
सहारनपुर में हाफ एनकाउंटर, तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार
Pithoragarh News
पिथौरागढ़ में NHPC के पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद, अभी भी टनल में फंसे 11 लोग
Lucknow news
फ्लैट की नौवीं मंजिल से कूदी पैरामेडिकल की छात्रा, मौत...डिप्रेशन का चल रहा था इलाज
Hapur Accident
बाइक-स्कूटी को उड़ाते हुए निकली तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में पिता-पुत्र समेत 3 की मौत
prayagraj news
संगमनगरी में वायरल फीवर का प्रकोप, रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्‍पताल
noida flood
नोएडा में आखिर क्‍यों सताने लगा बाढ़ का खतरा? मकानों को कराया जा रहा खाली
Kushinagar latest News
कमरे में प्रेमी संग पत्नी, पति ने बाहर जड़ा ताला, मौके पर पहुंची पुलिस भी रह गई दंग
kanpur latest news
इटावा में कांग्रेस, भाजपा आमने-सामने, कांग्रेसियों पर पथराव का आरोप, कई हिरासत में
Moradabad news
इंस्‍टाग्राम पर मुलाकात, फ‍िर प्‍यार...शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी ने किया कांड
;